Todo parece indicar que Silent Hill: Townfall será un juego exclusivo de la PlayStation 5

Todos los caminos conducen a que Silent Hill: Townfall sea un videojuego exclusivo de la PlayStation 5, al menos durante un tiempo y en comparación con otras videoconsolas. Así lo dejo ver el más reciente State to Play de PlayStation que presentó el título de terror como una propuesta AAA.

Desarrollado por el estudio Screen Burn y distribuido por Konami, dueño de esta icónica franquicia de horror en el Gaming, parece que Silent Hill: Townfall no estará disponible para la Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y mucho menos la Nintendo Switch 1. Eso sí, tendrá una versión para computador.

La entrega llevaba varios años en silencio luego de ser anunciada, pero ahora es un hecho y hace parte de uno de los muchos lanzamientos que le esperan a esta saga en los años venideros. Todo comenzó en 2024 con Silent Hill 2 Remake, siguió con Silent Hill f en 2025 y sigue ahora con este juego.

Últimas entregas de la saga Silent Hill

Este nuevo título de una de las series de miedo más famosas en la industria de los videojuegos se jugará en primera persona. Un detalle ausente en las dos entregas anteriores que también fueron exclusivas de la PlayStation 5.

Eso sí, luego de un año solo disponible para la consola de Sony, Silent Hill 2 Remake fue anunciado para la Xbox Series X|S. Una estrategia diferente a la de Silent Hill f que fue estrenado el año anterior tanto para PS5 como para el sistema de juegos de Microsoft.

Aun así, desde el momento del estreno de Silent Hill: Townfall, el cual todavía no tiene fecha exacta de salida a la venta, los usuarios de PC podrán disfrutar del videojuego, pues se podrá comprar a través de Steam y Epic Games Store.

¿Silent Hill: Townfall se podrá jugar en Xbox Series X|S?

Por lo pronto, no se puede decir de manera oficial que Silent Hill: Townfall no estará disponible en plataformas de Xbox o Nintendo. Puede ser que simplemente sea anunciado próximamente para estas videoconsolas.

No obstante, tampoco se pueda descartar que el título tenga una exclusividad, al menos parcial, con PlayStation. Sony y Konami han construido una muy buena durante mucho tiempo tanto a nivel empresarial como comercial.

En conclusión, habrá que ver si Silent Hill: Townfall sigue exprimiendo el potencial gráfico de la PlayStation 5. Una consola que aún no está ni cerca de su tope de calidad visual y aún espera por ese “exclusivo” vende consolas.

