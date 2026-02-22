Todo de cabeza en PlayStation y Xbox: estos son los sensibles cambios que se confirmaron

PlayStation Studios cerró un estudio desarrollador de videojuegos y Xbox retiró a su emblemático CEO, Phil Spencer. Foto: El Espectador

PlayStation Studios anunció el cierre del estudio Bluepoint Games, responsable del desarrollo de los remakes de Demon’s Souls y Shadow of the Colossus. La desarrolladora cesará sus actividades a partir de marzo de 2026, respondiendo a una “evaluación empresarial” y “obstáculos económicos”.

La compañía de videojuegos fue adquirida por Sony Interactive Entertainment (SIE) en 2021 y trabajó con Santa Monica Studios en el desarrollo de God of War: Ragnarök (2022). La empresa también estuvo detrás de un juego como servicio de God of War, el cual finalmente fue cancelado en enero de 2025.

Gracias a su participación en títulos de gran alcance, el cierre de este estudio de Sony provocará el despido de un total de 70 empleados. Según ha dicho un portavoz de PlayStation a Bloomberg, la decisión de cerrar Bluepoint Games se tomó luego de evaluar los resultados comerciales y algunos problemas.

¿PlayStation tiene problemas financieros?

Hermen Hulst, CEO de PlayStation Studios, emitió una carta a los empleados de la compañía. “El entorno industrial es cada vez más complejo. El aumento de los costes, la ralentización del sector y los cambios en el comportamiento de los jugadores están dificultando la creación sostenible de videojuegos”.

Hulst complementó diciendo que cerrar la desarrolladora podrá garantizar que se cumplan las expectativas actuales. Según él, algo absolutamente necesario para mantener el buen posicionamiento de la multinacional de cara al futuro.

“Bluepoint Games ha proporcionado experiencias excepcionales a la comunidad de PlayStation. Es un equipo con un talento increíble”, afirmó. Finalmente, aseguró que tratarán de encontrar oportunidades para los empleados afectados.

Fin de una era: Phil Spencer se fue de Xbox

Luego de 15 años siendo la cabeza visible de la X verde, el directivo estadounidense se retiró de la multinacional. Así lo comunicó Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, empresa matriz de la marca de Gaming.

Spencer trabajó en Microsoft desde 1988 y en 2014 tomó las riendas de la división de videojuegos. Bajo su mando, Xbox lanzó la familia de consolas Series X|S obteniendo pobres cifras en ventas y número de usuarios.

Sin embargo, fue el ejecutivo que impulsó la expansión de Xbox Game Pass como el servicio que hoy todos conocemos. Junto al “tío Phil”, como lo conoce la comunidad gamer, también dejarán su cargo a partir del 23 de febrero Sarah Bond, presidenta de Xbox, y Matt Booty, director de Xbox Game Studios.

¿Quién remplazará a Phil Spencer?

Asha Sharma, hasta ahora presidenta y líder del desarrollo de productos para CoreAI de Microsoft, tomará el lugar de Spencer como CEO de Xbox. Eso sí, tal parece que el hombre seguirá un tiempo vinculado a Xbox como asesor.

“Quiero agradecer a Phil por su extraordinario liderazgo y colaboración. Ayudó a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Xbox siempre ha sido más que una empresa”, manifestó Satya Nadella en un correo corporativo.

Respecto a Sharma, “el tío Phil” la recibió con un amistoso mensaje en X, en el cual destacó su “profundo compromiso para comprender a los jugadores, a los creadores y a las decisiones que definen nuestro futuro”, escribió Spencer.

El futuro de Xbox en los videojuegos

“Sabemos que este es un momento importante para nuestros aficionados, socios y equipo, y estamos comprometidos a hacerlo bien. Seguiré asesorando durante el verano para facilitar una transición fluida”, añadió Phil Spencer.

Asha Sharma contestó al posteo comprometiéndose a entender qué hacer para que esto funcione. Además, prometió no exprimir y monetizar las licencias de la X verde, construyendo un ecosistema justo para todos.

Finalmente, Spencer se despidió de la empresa con este mensaje. “Estoy feliz con lo construido en los últimos 25 años. Animaré a la nueva directiva en este nuevo capítulo como el fan y el jugador de Xbox más orgulloso del mundo”, finalizó.

