“Cuando fracasemos lo ideal sería hacerlo rápido y económicamente”: PlayStation

Aunque hay muchos más casos, Concord (2024) es el mejor ejemplo para explicar el reiterado intento fallido de PlayStation por desarrollar juegos como servicio. La producción de esta entrega, únicamente online y de pago, le costó a la multinacional japonesa entre 200 y 400 millones de dólares, es decir, se trataba de un proyecto AAA.

Sin embargo, solo se pudo sostener en el mercado dos semanas, pues mientras las proyecciones de venta en ese periodo de tiempo eran de más de ocho millones de copias comercializadas, tan solo pudo despachar 25.000. Concord representó el fracaso financiero más importante en la historia de PlayStation Studios, al menos durante los últimos 10 años.

Y aunque este modelo de videojuego como servicio sea popular y exitoso para otras empresas y otras propuestas, definitivamente a Sony Interactive Entertainment (SIE) no le ha resultado rentable. Solo este año ha cancelado ocho de sus 12 títulos de este estilo. Además, es una empresa que se le reconoce por otro tipo de productos.

No obstante, recientemente Herman Hulst, CEO de SIE, dejó clara la postura de la marca de Gaming frente a este tipo de inversiones y lejos de ser austera o más recatada en términos de riesgos, están dispuestos a seguir equivocándose con el fin de encontrar la manera de hacer este modelo de negocio rentable para PlayStation.

Según PlayStation, los juegos como servicio valen la pena

“No quiero que los equipos (desarrolladores) siempre jueguen (trabajen) sobre seguro, pero me gustaría que, cuando fracasemos, fracasemos pronto y de forma económica”, dijo Hulst en una entrevista al medio británico Financial Times.

Estas declaraciones son muy cercanas a las de Lin Tao, directora financiera de Sony, quien también le dio su respaldo a los videojuegos como servicio. Dando la imagen de que todo el ecosistema empresarial de PlayStation está dispuesto a perder dinero con tal de un día consolidar este tipo de títulos en su plataforma.

“La ventaja de cada fracaso es que la gente ahora entiende lo necesario que es tener una supervisión más rigurosa y frecuente”, finalizó Herman Hulst. La próxima entrega como servicio de la marca nipona es Marathon, de Bungie; estudio que espera no correr la misma suerte de Firewalk, el cual trabajó en Concord, su primer videojuego, durante ocho años y hoy es un estudio cerrado.

¿Por qué tanto interés de PlayStation en este tipo de juegos?

Para nadie es un secreto que el Gaming móvil y las experiencias de disparos online están dibujando el panorama de esta industria. Por eso, tanto interés de empresas tradicionales (Xbox y PlayStation) en este tipo de proyectos. Siendo Sony quien apuesta por los títulos de este estilo y Xbox por la plataforma para jugarlos.

Sin embargo, desde hace cuatro años existe otro actor importante en este negocio de las consolas portátiles llamado Steam. Esta marca, propiedad de Valve Corporation, no solo posee la biblioteca de entregas para PC más grande del mundo, sino también juegos de disparos en línea (Counter-Strike) y hasta su propio sistema de juegos.

Esta última es de nombre Steam Deck, y aparte de su total compatibilidad con todos los juegos de su biblioteca, es la consola portátil más vendida del mundo, exceptuando a la Nintendo Switch 1. Cercana a las seis millones de unidades vendidas, fortificándose como una opción fiable para los jugadores de computador.

¿Se viene una segunda Steam Deck?

Teniendo en cuenta su éxito mundial, ahora Steam prepara una segunda versión de esta plataforma, mejorando su rendimiento gráfico y prestaciones técnicas. De acuerdo con un insider, el nombre clave del proyecto es Fremont y contemplaría entre sus propuestas, aun ninguna sin confirmarse, una Steam Deck 2 o Pro, un PC gamer o hasta un sistema de juegos que compita contra la próxima Xbox y la PlayStation 6.

Ninguna de estas opciones sería una extrañeza, pues con su robusto sistema operativo SteamOS, basado en Linux, el paso a ser un fabricante de hardware es relativamente corto. Eso sí, teniendo en cuenta las dificultades en ese camino.

A juzgar por la ficha técnica filtrada, Steam prepara un dispositivo con una potencia gráfica AMD Radeon RX 7600. Un procesador más que suficiente para convertirse en el cuarto competidor en el negocio del hardware para videojuegos, al menos durante la próxima generación de videoconsolas.