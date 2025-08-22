Todo parece indicar que Forza Horizon 6 se ambientará en las calles de Japón

El primer título de Forza Horizon fue lanzado en 2012 y estuvo disponible para la Xbox 360 y posteriormente para la Xbox One. Foto: PlayStation

Forza Horizon es una serie de videojuegos spin-off de Forza Motorsport, otra saga de juegos de carros de Xbox Game Studios estrenada en 2005. Aunque Horizon toma elementos de la franquicia principal, carreras, se ambienta en un mundo abierto que tiene en cuenta otros aspectos más allá de la competencia. El primer juego fue estrenado en 2012 para la Xbox 360, luego, con la llegada un año después de la Xbox One, también estuvo disponible en esa consola.

El 30 de septiembre de 2014, Playground Games, el estudio desarrollador de Forza Horizon, lanzó para las mismas plataformas el segundo juego de la serie. Ambientado en Francia e Italia, introdujo un sistema de clima dinámico y el primer DLC de la saga.

Casi dos años después, Microsoft redobló su inversión en esta franquicia y estrenó Forza Horizon 3, esta vez no solo para su sistema de juego casero de turno, Xbox One, sino también para PC y su creciente comunidad. Inspirado en Australia, el gameplay por primera vez se ambienta en un festival de música ficticio. Ese mismo año, la entrega logró despachar 2,5 millones de copias.

Forza Horizon 4 llegó a las estanterías el 10 de junio de 2018, de nuevo, para Xbox One y Windows 10. Esta vez la historia es trasladada al Reino Unido y presenta por primera vez una dinámica de juego por temporadas. Adicionalmente, su versión Ultimate Edition trajo consigo autos emblemáticos como el McLaren Senna, inspirado en el legendario corredor brasileño de Fórmula 1.

Finalmente, Forza Horizon 5, desarrollado solo para Xbox One, Xbox Series X|S y PC, fue lanzado a la venta el 9 de noviembre de 2021. Está ambientado en un festival musical en México y está protagonizado por el Mercedes-AMG One y la Ford Bronco Badlands. Este 2025 fue lanzado por primera vez para una consola de Sony, la PlayStation 5, y ya hay rumores de un nuevo título, Forza Horizon 6, esta vez inspirado en las calles de Tokio.

¿Forza Horizon aterriza en Japón?

De acuerdo con Phill Spencer, CEO de Xbox, la sexta entrega de esta serie spin-off de Motorsport es un hecho. Se espera que su desarrollo se complete a finales de este año o principios de 2026, con la intención de estrenarlo el año que viene, aun sin determinar en qué plataformas.

Eso sí, hace poco se pudo haber filtrado la nueva locación de Forza Horizon, por culpa de un miembro de Playground Games, estudio desarrollador, quien publicó una foto en Japón anunciando estar allí mientras trabaja en la producción de Forza Horizon 6.

Algo que tendría mucho sentido, pues el país del sol naciente es famoso, entre otras cosas, por las prácticas y competencias de drifting. Una habilidad al volante que consiste en sobrevirar un vehículo perdiendo tracción y derrapando al mismo tiempo.

¿Qué esperar de Forza Horizon 6?

“Somos grandes jugadores en Cult & Classic y es un honor ayudar a Forza en el desarrollo de los Kei cars accesibles virtualmente para quienes no pueden tenerlos en la vida real”, era lo que decía el mensaje en redes sociales acompañado de la imagen de un camioneta negra.

Y aunque esta publicación no represente una información oficial de en dónde se ambientará el próximo videojuego de Horizon, sí puede ser una buena razón para pensar que luego de estar en Oceanía, Europa y América, esta saga de juegos de carreras arcade llegaría a Asía.

¿Se podrá jugar desde el primer día en PS5? ¿Hará parte del catálogo de Xbox Game Pass? Es todavía muy pronto para responder esas preguntas, pero lo que sí parece seguro es que promete ser un producto mejor y más vendido que el actual Forza Horizon 5 que tantos números verdes le ha significado a Xbox este año.