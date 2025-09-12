NHL 26, el arte de ‘romper el hielo’

EA Sports NHL está disponible en PS5 y Xbox Series X|S a partir del 12 de septiembre de 2025. Foto: PlayStation Store

Este 12 de septiembre de 2025, Electronic Arts (EA) estrenó EA Sports NHL 26 para la PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Este título es el más reciente de una longeva franquicia presente en el mundo del Gaming desde 1991 y siempre producida por EA. Goza de una enorme popularidad en Estados Unidos y Canda, donde se ambienta el simulador deportivo.

“Lanzar NHL 26 antes del inicio de la temporada real es nuestra manera de celebrar a los fans que hacen que la cultura del hockey sea tan electrizante”, dijo Mike Inglehart, director creativo de EA Sports NHL. Como todo buen simulador, presenta las velocidades reales de patinaje, tendencias de disparo y atributos para los jugadores. Por ejemplo, estrellas como Auston Matthews, Leon Draisaitl y Matthew Tkachuk tienen una ventaja sobre el resto.

Su edición Deluxe, la más costosa, incluye 4.600 NHL Points, que al igual que en EA Sports FC 25, hacen las veces de dinero virtual para utilizar en los modos online o incluso comprar elementos estéticos para las partidas offline. Aquellos y aquellas que sean miembros de EA Play podrán acceder a un early access de 10 horas, además de un 10% de descuento en el juego.

Si no sabes lo que es un ‘puck’ o los ‘stick’, este es tu juego. NHL 26 es la excusa perfecta para acercar un deporte poco conocido como el hockey sobre hielo a todo el mundo con una experiencia inmersiva en forma de videojuego que lleva el apartado técnico hasta el límite para ofrecer partidos que son pura adrenalina.

El título, que hoy desembarca en PS5 y Xbox Series X|S, basa la experiencia de juego en la NHL, la mejor liga del mundo de este deporte formada por equipos de Canadá y Estados Unidos.

A grandes rasgos, como deporte, el hockey no es muy complicado de entender: dos porterías, dos equipos con cinco jugadores de campo y un portero cada uno, tres tiempos de 20 minutos, cada jugador lleva casco, patines y un palo (‘stick’) con el que conducir el disco (‘puck’).

Consiste en meter más goles en la portería contraria que el rival. Hay fueras de juego, tres zonas (de defensa, neutra y de ataque) perfectamente delimitadas, es muy físico y existen otras normas más específicas y reglas que se aprenden sobre la marcha.

NHL 26 logra en la edición de este año plasmar de la manera más realista, sencilla y directa posible la esencia de este deporte en un título específico para la nueva generación de consolas.

De este modo, logra integrar y acompasar con una nueva tecnología, la ICE-Q 2.0, los datos reales de la posición de los jugadores y del disco en las partidas, lo que se traduce en un juego veloz con movimientos, disparos y porteros realistas y posiciones de equipo más naturales.

Romper el hielo

“Es la experiencia más realista que hemos creado hasta ahora. Está diseñado pensando en los fans que viven y respiran el hockey y saben cómo debe sentirse. Desde el detalle más profundo en la jugabilidad hasta la mayor actualización de modos de juego”, destaca Mike Inglehart, director creativo de EA Sports, desarrollador del título.

En este sentido, NHL 26 ofrece modos de juego clásicos y un modo historia, “Be a pro”, que sigue la progresión de un jugador desde sus inicios hasta su llegada a la élite, con decisiones que cada jugador deberá tomar y que pueden modificar su trayectoria: cambiar de equipo, hacer declaraciones en ruedas de prensa o el trato en el vestuario.

Por su parte, también ofrece modo de cartas (con compras de dinero virtual del juego y micropagos reales), torneos con selecciones nacionales, y modo de juego de gestión completa del club, tanto las finanzas como el aspecto deportivo del equipo durante la temporada: fichajes, salarios, decisiones propias de los entrenadores y el desafío de plasmar esa estrategia en el hielo con cada partido.

Un título adaptado a los amantes y conocedores de este deporte y a los más iniciados, con controles sencillos e intuitivos que hacen que la experiencia se centre en la diversión.

El juego da constantemente indicaciones sobre cómo jugar, con lo que es posible vivir la experiencia de sentirse una estrella de la NHL sin apenas conocer las reglas de este deporte e ir desvelando, partido a partido, un título con unos gráficos y una jugabilidad excepcional que imprime en cada segundo un ritmo vertiginoso.