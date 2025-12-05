¿Cuánto costará el nuevo DLC (contenido descargable) de Gran Turismo 7?

Escucha este artículo
Este 4 de diciembre de 2025, PlayStation Studios estrenó un nuevo DLC (contenido descargable) de Gran Turismo 7, su más reciente entrega de su simulador de carreras y una de sus series exclusivas más famosas y exitosas de la historia.
Además, la realizadora también lanzó una actualización gratuita, que junto con el DLC de pago representan el mayor contenido adicional del videojuego desde su publicación original en marzo de 2022. Esta contendrá nuevos coches, circuitos y mejoras a la conducción.
Vale la pena recordar que este título está disponible tanto para la PlayStation 5 como para la PlayStation 4. Se presume que ha vendido más de 14 millones de copias y es la continuación de una de las sagas de Sony más comercializadas en la historia de la compañía.
En concreto, la franquicia de Gran Turismo ha despachado más de 100 millones de copias desde 1997 hasta junio de 2025. Esta cifra la perfila, y por amplio margen, como la propiedad intelectual de PlayStation más exitosa de todos los tiempos.
¿Qué incluye el nuevo contenido en Gran Turismo 7?
- Carros: Ferrari 296 GT3, Ferrari 296 GTB, FIAT Panda 30 CL, Gran Turismo F3500-B, Mine’s BNR34 GT-R N1 base, Mitsubishi FTO GP Version R, Polestar 5 Performance y Renault Espace F1.
- Circuitos: Yas Marina, Gilles-Villeneuve (ambos pertenecientes al calendario de la Fórmula 1), European Sunday Cup 400, Goodwood Motor, Japanese FF Challenge, Blue Moon Bay Speedway, Infield A, Nissan GT-R Cup, Ferrari Circuit Challenge y World Touring Car 800.
- Registro de datos: Ahora los jugadores podrán cargar sus datos y comparar información en tiempo real de sus trazadas, nivel de acelerador, freno, velocidad y revoluciones del motor.
¿Cuánto cuesta la nueva expansión de Gran Turismo 7?
El “pack potencia”, aquel que es de pago, tendrá un costo de EUR 29,99, lo que viene siendo unos COP 132.685. Quienes lo adquieran, podrán acceder a más de 50 eventos por tiempo limitado en 20 categorías diferentes, además de carreras nuevas cada 24 horas y seis coches edición limitada.
