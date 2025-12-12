Estos son los videojuegos más importantes anunciados durante The Game Awards 2025

Clair Obscure Expedition 33 fue estrenado el 24 de abril de 2025 para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Foto: PlayStation

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La noche del 11 de diciembre quedará marcada en la historia de la industria de los videojuegos como la velada perfecta para Clair Obscur: Expedition 33. El título desarrollado por la empresa francesa Sandfall Interactive y disponible en el servicio de Xbox Game Pass, se llevó nueve galardones durante los Game Awards 2025.

“Mejor Dirección Artística”, “Mejor Debut Indie”, “Mejor Juego Independiente”, “Mejor Interpretación”, “Mejor Dirección”, “Mejor Banda Sonora”, “Mejor Narrativa”, “Mejor Juego de Rol” y “Mejor Juego del Año” (GOTY) fueron los reconocimientos que se llevó esta entrega. Unos resultados que no sorprendieron a nadie.

El videojuego partía como el gran favorito al obtener, antes de empezar el evento, el récord al juego con más nominaciones en la historia de la ceremonia. Sin embargo, pocos esperaban que acaparara la atención de la velada de esa forma. Su banda sonora se escuchó de principio a fin en todo el escenario.

Aun así, también hubo espacio para el anuncio de importantes títulos que harán parte del calendario de lanzamientos del próximo año. Incluso, la mayor parte de la transmisión en vivo fue dedicada a este rubro, provocando críticas en redes sociales. Estas son algunas entregas que se vieron en los Game Awards 2025.

Juegos anunciados en los Game Awards 2025

Decrepit será un soulslike que llegará a PC en 2026.

Pragmata , de Capcom, llegará a PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC el próximo 24 de abril de 2026.

Star Wars: Fate of the Old Republic constituyó el primer gran anunció de la noche. Este RPG de Lucasfilm Games promete mucho para 2026.

Divinity , de Larian Studios, aterrizará para nutrir aún más el género de juego de rol.

Control Resonant , de Remedy, estará listo en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Gang of Dragon , de los mismos creadores de Yakuza , presentan su nuevo título de acción.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight será lanzado el 29 de mayo de 2026 como la gran apuesta de TT Games para el año que viene.

Tomb Raider Legacy of Atlantis , un remake de la primera entrega de esta saga, llegará en 2026.

Tomb Raider Catalyst , el nuevo juego de la franquicia, aterrizará en PS5, Xbox Series X|S y PC hasta 2027.

Diablo IV no es un videojuego nuevo, pero su próxima expansión, Lord of Hatred , estará disponible a partir del 28 de abril de 2026.

Marvel Rivals integrará a un nuevo superhéroe a sus partidas. Este es Deadpool , quien estará a disposición de los jugadores a partir del 16 de enero de 2026.

Lords of the Fallen 2 , un soulslike, llegará en 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Saros , exclusivo de la PS5, presentó un nuevo tráiler y estará listo el 30 de abril de 2026.

Total War: Warhammer 40,000 aterrizará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Ace Combat 8: Wings of Theve , de Bandai Namco, pintará el cielo con aviones de combates en 2026.

Star Wars: Galactic Racer , entrega de carreras, estará disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC a partir del próximo año.

Out of Worlds , un videojuego de plataformas en 2D animado con stop-motion, se estrenará el año que viene para PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PC.

Phantom Blade Zero , solo para PlayStation 5 y PC, se lanzará el 9 de septiembre de 2026.

Mega Man Dual Override , de Capcom, llegará con gráficos en estilo de dibujos animados en 2027 para PS4, PS5, Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Nioh 3 , de Koei Tecmo, aterrizará el 6 de febrero de 2026 a PlayStation 5 y PC.

Highguard, del mismo estilo de Apex Legends, fue el último anuncio de la velada y se estrenará para PS5, Xbox Series X|S y PC el 26 de enero de 2026.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.