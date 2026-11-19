Bueno, para comenzar, completar la historia principal de GTA 6 podría tomar entre 65 y 70 horas. Este tiempo contempla los cinco capítulos y las más de 90…

Después de más de 13 años desde el lanzamiento de GTA 5, la espera por fin terminó. GTA 6 ya está disponible y llega con una historia que supera en duración a las entregas anteriores de la saga. Esta vez, los jugadores acompañan a Jason y Lucía en una nueva aventura ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que tiene a Vice City como uno de sus principales escenarios.

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Bueno, para comenzar, completar la historia principal de GTA 6 podría tomar entre 65 y 70 horas. Este tiempo contempla los cinco capítulos y las más de 90 misiones que acompañan a los personajes protagonistas durante la aventura.

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Claro, hay que tener en cuenta que la duración aumenta si los jugadores deciden explorar el mundo abierto y realizar las actividades adicionales. Al incluir las misiones secundarias, el tiempo de juego podría llegar a las 90 o 100 horas, y para terminar el 100 % del juego tendrán que dedicarle más de 200 horas.

Estas cifras convierten a GTA 6 en una entrega considerablemente más extensa que sus antecesoras. Según los registros de HowLongToBeat, plataforma que recopila estimaciones sobre el tiempo necesario para terminar videojuegos, estas son las duraciones aproximadas de las principales entregas de la saga:

GTA 6: 70 horas.

GTA 5: 32 horas.

GTA 4: 30 horas y media.

GTA San Andreas: 30 horas.

GTA Vice City: 16 horas y media.

GTA III: 13 horas y media.

GTA II: 12 horas y media.

Grand Theft Auto: 13 horas y media.

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¿Qué tan grande es el mapa de GTA 6 y qué regiones tiene?

Como mencionamos anteriormente, el mapa de GTA 6 está ubicado en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida. Las estimaciones realizadas a partir de proyectos de mapeo de la comunidad sitúan su superficie terrestre alrededor de los 175 kilómetros cuadrados, más del doble de los aproximadamente 80 kilómetros cuadrados de GTA 5.

El territorio combina grandes zonas urbanas, espacios naturales, playas y regiones industriales. En total, está dividido en seis áreas principales, cada una con características propias.

Vice City es el principal centro urbano. Inspirada en Miami, cuenta con edificios, playas, avenidas, establecimientos comerciales y calles iluminadas por carteles de neón. Al sur se encuentran The Leonida Keys, un archipiélago de pequeñas islas y paisajes tropicales inspirado en los Cayos de Florida. Por su parte, Grassrivers tiene como referencia los Everglades y está marcado por pantanos, humedales, vegetación y animales salvajes.

En la costa occidental aparece Port Gellhorn, una ciudad industrial con construcciones deterioradas, moteles antiguos y actividad portuaria. Su ambiente está inspirado en localidades de la costa del Golfo de Florida. En el interior del estado se encuentra Ambrosia, una región agrícola e industrial inspirada en Clewiston y los alrededores del lago Okeechobee. Acá destacan las refinerías de azúcar y sus grandes chimeneas.

Por último, el Parque Nacional Monte Kalaga está ubicado al norte de Leonida. Esta zona tiene un paisaje montañoso, con bosques, caminos irregulares y extensiones naturales alejadas del ambiente urbano de Vice City.

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¿Cómo termina GTA 6?

El capítulo cinco marca el camino hacia el desenlace de la historia. En esta última parte, Jason y Lucía se preparan para afrontar sus últimas misiones juntos.

El cierre de la aventura se desarrolla a través de siete misiones en las que los protagonistas vuelven a involucrarse en robos de vehículos, recuperación de cargamentos y nuevos planes. Aunque el desenlace es relativamente corto en comparación con el resto de la historia, está planteado como uno de los momentos más intensos de la aventura.

Por ahora, no vamos a revelar lo que ocurre al final de la última misión. Nuestra recomendación es jugarlo y descubrir por cuenta propia cómo termina esta historia que tanto habíamos esperado.

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