Grand Theft Auto (GTA) VI se lanzó oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026. Este estreno puso fin a más de 13 años de espera de los fans de esta emblemática saga de videojuegos, que había dado su última entrega el 17 de septiembre de 2013 con GTA V, para Xbox 360 y PlayStation 3. Ahora, más de una década después, no solo el Gaming, sino el mundo han cambiado desde ese lejano día de finales de verano. Y aunque en su momento este juego fue toda una revolución para la industria, lo que ha pasado hasta ahora con GTA VI, con menos de 24…

Grand Theft Auto (GTA) VI se lanzó oficialmente este jueves 19 de noviembre de 2026. Este estreno puso fin a más de 13 años de espera de los fans de esta emblemática saga de videojuegos, que había dado su última entrega el 17 de septiembre de 2013 con GTA V, para Xbox 360 y PlayStation 3. Ahora, más de una década después, no solo el Gaming, sino el mundo han cambiado desde ese lejano día de finales de verano. Y aunque en su momento este juego fue toda una revolución para la industria, lo que ha pasado hasta ahora con GTA VI, con menos de 24 horas a la venta, es todavía más grande.

Por eso aquí están tres claves que ayudan a comprender la magnitud de este título de mundo abierto que no ha dejado ajeno a nadie, juegue o no juegue videojuegos. La primera de esas tres aristas es su desarrollo, que es un gran primer paso para dimensionar el tamaño de este producto del entretenimiento. Sin duda, es el más importante en la historia de este mercado y el que marcará un antes y un después para este negocio del ocio digital.

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Entérese: GTA 6 es el mayor lanzamiento en la historia del entretenimiento

GTA 6 es la entrega más grande jamás creada

Aunque GTA V se lanzó en 2013, Rockstar Games no comenzó inmediatamente después el desarrollo de este videojuego. En medio estuvo la creación y publicación de Red Dead Redemption 2, el que muchos consideran el mejor juego del estudio, sin contar GTA VI, el cual guarda muchos parecidos con él.

De acuerdo con las primeras reseñas de Grand Theft Auto VI, este está más inspirado en RDR2 que en GTA V. Este tiene un sistema de honor que convierte cada decisión dentro del juego en una huella digital imborrable. Ese será el gran reto de este nuevo título, reconocido y querido por su caos sin consecuencias. Quienes hayan jugado algún GTA, pero ningún RDR, notarán una clara diferencia y la experiencia se les puede hacer completamente nueva.

Todo esto se debe a que tras el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 en 2018, ahora sí Rockstar se dedicó de lleno al desarrollo de GTA VI. Por eso se habla de un título con casi 10 años de trabajo, en el que estuvieron involucradas casi 6.000 personas y que, según el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, empresa matriz del estudio, no tiene ni una línea de código de programación hecha, soportada o ayudada por una inteligencia artificial (IA).

Una afirmación que podría alimentar la idea de que esta será la última gran entrega, no solo de Rockstar Games, sino de toda la industria, que es hecha totalmente por humanos. Lo que nos lleva a la segunda clave de Grand Theft Auto VI, y es la compañía y la franquicia detrás de su masiva creación.

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Rockstar Games, el gigante detrás de GTA 6

Aunque Rockstar nació en 1998 como una subsidiaria de Take-Two, un año antes ya se había dado inicio a la saga de GTA. Un mundo distópico, visto desde un ángulo cenital, en el que se podía robar autos y conducir en todas las direcciones. No fue hasta la tercera entrega numerada que fue un mundo abierto.

Este videojuego fue el que inauguró la visión 3D y le permitió al jugador seguir actuando con total libertad, pero ahora dentro de un modo historia estructurado. En 2004 llegó el juego que lo cambió completamente todo y cimentó las bases de los Grand Theft Auto modernos, ahora con mejores gráficos.

GTA San Andreas fue el primer título de esta franquicia que permitió hacer ejercicio, cambiarse de ropa, cortarse el cabello, comer, beber, conducir cualquier medio de transporte y hacer casi cualquier cosa en un mapa que para ese entonces era el más grande con tres ciudades interconectadas. La saga siguió evolucionando, estética y gráficamente, hasta pasar por Los Santos (Los Ángeles) en GTA V y Vice City (Miami) en GTA VI, una locación ya conocida.

Y aunque los tres personajes jugables en la entrega de 2013 fueron toda una revolución, ahora los dos protagonistas, con marcadas influencias latinas, Jason y Lucia, marcan un nuevo paradigma en esta franquicia. Más que por lo que puedan hacer solos, es por lo que puedan construir, como pareja, juntos.

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GTA 6, de un tráiler, al lanzamiento más grande del entretenimiento

La tercera clave para entender la relevancia de GTA 6 es su anuncio, el cual no solo consta de un momento puntual, sino de varios puntos en esta historia que evidenciaron, uno más que el anterior, lo que el mundo de los videojuegos iba a vivir este jueves 19 de noviembre. No solo entre aquellos que esperaron por más de 13 años por este juego, sino también para un mundo que todavía no termina de entender por qué parece que la industria se paraliza cada vez que se habla de un nuevo GTA.

En 2022, Rockstar Games confirmó que "un nuevo Grand Theft Auto estaba en desarrollo". Un año después, el estudio publicó el primer tráiler del título, marcando un antes y un después, pues el video, de menos de dos minutos, fue la pieza no musical más vista en las primeras 24 horas en la historia de YouTube. Luego vinieron dos años de silencio absoluto de Rockstar que se rompieron con el segundo tráiler: el mayor lanzamiento de un video en internet.

Y aunque la entrega sufrió dos retrasos, eso no impidió que los gamers acumularan casi 20 millones de copias reservadas antes del lanzamiento oficial. Una cifra que le deja ingresos a la desarrolladora por USD 1.800 millones sin ni siquiera tener el videojuego a la venta. Incluso hay consultores de mercados, expertos en el Gaming, que hablan de USD 2.000 millones adicionales tan solo en las primeras 24 horas en el mercado, el mismo valor del presupuesto.

Por eso, y por otras razones, nosotros consideramos a Grand Theft Auto VI como el mayor lanzamiento en la historia, no solo de la industria de los videojuegos, sino en la historia del entretenimiento. Para que una película pudiera emular semejante audiencia en un día, tendría que llenar 160 millones de salas de cine el día de su estreno. Y en la música, aunque hay canciones que superan los 20 millones de oyentes en un día, no tienen el mismo impacto económico.

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En conclusión, GTA VI es mucho más que un videojuego. Es un producto cultural que se tomó el mundo este 19 de noviembre, reivindicando el tamaño del Gaming en el mundo actual, no solo por el dinero que genera, sino por los millones de niños y niñas que se hicieron adultos y adultas esperando por él.

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