¿Cuántos amigos se necesitan para ocultar un cadáver? Este videojuego contesta esa pregunta

Los juegos cooperativos abarcan una gran cantidad de géneros. Simulación, aventura y acción son los más comunes, pero ninguno como el que invita a ocultar cadáveres en compañía de amigos. Esta peculiar propuesta desafía a los jugadores a encontrar el mejor lugar para esconder cuerpos humanos.

Se trata de We Are So Cooked, un título para computador (PC), que aún carece de fecha de lanzamiento, pero ya está causando furor por su curiosa dinámica de ocultamiento de cadáveres. Un tema que puede parecer muy aterrador, pero se puede prestar para situaciones muy graciosas y más entre amigos.

La entrega cuenta con una trama y misión simple: esconder un cuerpo mientras un compañero vigila. Sin embargo, la tarea no es tan fácil como parece, pues encontrar el sitio ideal para el crimen perfecto no siempre es sencillo. El bosque, la pala y la bolsa de basura no siempre estarán disponibles.

¿De qué se trata We Are So Cooked?

Parte de la dificultad del juego también reside en la eliminación de las pruebas y evitar la seguridad del lugar. Todo esto hace más complicada la salida del cadáver del lugar donde murió y lo hace un videojuego retador.

Por lo visto en los primeros tráilers de We Are So Cooked, uno de los primeros escenarios será un hotel. Allí, los jugadores tendrán que evitar agentes de seguridad, huéspedes y cámaras. Todo esto para llevar la misión a buen puerto.

A pesar de la innovadora propuesta, en este título también entran en acción elementos clásicos de los videojuegos como el sigilo. La paciencia será crucial para no caer en el desespero de librarse pronto del cuerpo.

¿Cuándo se estrena We Are So Cooked?

Esta entrega de PC originalmente aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que sea este año. Además, es posible que si su lanzamiento tiene un éxito moderado pueda llegar más temprano que tarde a las consolas actuales.

Este juego promete ser un fenómeno cooperativo mundial como lo fueron Pokémon GO o Among Us. Videojuegos que marcaron una época y demostraron que el Gaming no es cosa de un nicho de mercado pequeño.

Son experiencias interactivas que pueden conectar a miles de millones de personas alrededor de una propuesta de entretenimiento sólida. No solo desde el punto de vista cultural, sino también económico y social.

