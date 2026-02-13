Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos

En fotos: Vultures - Scavengers of Death es un gran juego de supervivencia por turnos

Reseñamos Vultures - Scavengers of Death en PC y nos dio una grata sorpresa por su retador grado de dificultad y su terrorífico ambiente.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de febrero de 2026 - 10:30 p. m.
Desde el menú principal, Vultures - Scavengers of Death contagia al jugador de una atmósfera intimidante desde el primer clic.
Foto: Daniel Montoya Ardila

Vultures - Scavengers of Death es más de lo que aparenta ser. Este aterrador videojuego de computador, disponible próximamente en Steam, es una horrosa, en el buen sentido de la palabra, experiencia que mantiene al pie de la silla hasta al gamer más valiente y habituado a este tipo de juegos.

Desarrollada por Team Vultures y editada por Firesquid, esta entrega es una propuesta calibrada para cualquier jugador de computador. Sus pocas exigencias técnicas, al menos para jugar en una resolución decente, lo hacen accesible para cualquier usuario y además su naturaleza es perfecta para jugar casi en cualquier lugar. La casa, la universidad o un co-working.

Se trata de un título de supervivencia y miedo por turnos que va llevando al jugador por medio de varias puertas, cada una con un peligro peor que el anterior. Incluso su historia sencilla, pero robusta, lo hace interesante para pasar un par de horas midiendo hasta el más mínimo movimiento.

Sin más preámbulos, esta es la opinión de El Espectador sobre Vultures - Scavengers of Death contada a través de 10 fotografías. Cada una con una opinión diferente.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Vultures - Scavengers of Death en PC

Vultures - Scavengers of Death en Steam

Vultures - Scavengers of Death

juegos de PC

juegos en Steam

Steam

juegos de supervivencia

juegos de terror

juegos de supervivencia y horror

Team Vultures

Firesquid

 

