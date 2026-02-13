En fotos: Vultures - Scavengers of Death es un gran juego de supervivencia por turnos

Vultures - Scavengers of Death es más de lo que aparenta ser. Este aterrador videojuego de computador, disponible próximamente en Steam, es una horrosa, en el buen sentido de la palabra, experiencia que mantiene al pie de la silla hasta al gamer más valiente y habituado a este tipo de juegos.

Desarrollada por Team Vultures y editada por Firesquid, esta entrega es una propuesta calibrada para cualquier jugador de computador. Sus pocas exigencias técnicas, al menos para jugar en una resolución decente, lo hacen accesible para cualquier usuario y además su naturaleza es perfecta para jugar casi en cualquier lugar. La casa, la universidad o un co-working.

Se trata de un título de supervivencia y miedo por turnos que va llevando al jugador por medio de varias puertas, cada una con un peligro peor que el anterior. Incluso su historia sencilla, pero robusta, lo hace interesante para pasar un par de horas midiendo hasta el más mínimo movimiento.

Sin más preámbulos, esta es la opinión de El Espectador sobre Vultures - Scavengers of Death contada a través de 10 fotografías. Cada una con una opinión diferente.

