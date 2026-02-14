Las mejores historias de amor en videojuegos para disfrutar este San Valentín

Dos personas jugando con el DualShock 4, el control de la PlayStation 4. Foto: Pexels

San Valentín es un día en el que los enamorados dedican las horas de sol o las noches de oscuridad para celebrar el amor que los une, pero hay muchos más tipos de celebraciones que las que imagina. Una de ellas son los videojuegos, que se han convertido en un ocio digital capaz de contar historias tan maravillosas como las del cine o la televisión.

Relatos emocionales y personajes profundamente humanos con la posibilidad de vivirlos acompañado o solo. En un día dedicado a celebrar los vínculos amorosos, estas recomendaciones recuerdan que este sentimiento también se vive a través de historias interactivas con gran capacidad narrativa. Un espacio para estar más cerca uno del otro.

It Takes Two (Hazelight Studios)

Diseñado para el juego cooperativo, esta historia de una pareja de esposos en crisis fue lanzada el 21 de marzo de 2021. Ambos personajes, cada uno controlado por un jugador, intentan reconstruir la relación por medio de misiones que solo se pueden completar de a dos. El título ganó el premio a Mejor Juego del Año (GOTY) en 2021.

Plataformas en las que está disponible: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 1.

Unravel Two (Coldwood Interactive)

Aquí, dos pequeños personajes hechos de hilo deben avanzar juntos, literalmente, conectados uno al otro. El apoyo mutuo, el equilibrio y la compañía son fundamentales para tener éxito. La experiencia, estrenada el 9 de julio de 2018, es perfecta para jugar en un mismo sofá con la pareja y avanzar como un equipo.

Plataformas en las que está disponible: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 1.

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio)

Aunque esta entrega es una experiencia individual, es profundamente emocional y relata la relación entre Amicia y Hugo. No obstante, no es lo que piensan. Los personajes principales no son pareja sino hermanos dispuestos a sacrificarlo todo por el otro. Fue publicado el 18 de octubre de 2022 bajo gráficas modernas.

Plataformas en las que está disponible: PS5, Xbox Series X|S y PC.

Mass Effect Legendary Edition (BioWare)

Aquí los triángulos amorosos, pero también amistosos tienen un impacto directo en cada misión del videojuego. Las decisiones del gamer impactan los vínculos que se construyen a lo largo de la historia. Una propuesta que se siente personal y significativa para cualquier ser humano. Fue estrenado el 14 de mayo de 2021.

Plataformas en las que está disponible: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Tell Me Why (DONTNOD Entertainment)

Hay ocasiones en que los videojuegos van más allá de entretener. Realmente conectan con la parte más humana y pasional de las personas. Esta historia centrada en el lazo entre hermanos es ideal para quienes disfrutan compartir decisiones y conversaciones. ¿Primer estreno? el 27 de agosto de 2020.

Plataformas en las que está disponible: Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios)

Este proyecto es un íntimo y emotivo viaje sobre la pérdida y la esperanza hecho juego. Incluso siendo una experiencia individual, la historia logra convertirse en un punto de encuentro para conectar con otros. Esten o no estén aquí con nosotros. Si están pasando por un mal momento, tal vez este videojuego los haga sentir mejor.

Plataformas en las que está disponible: Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 1.

Overcooked! All You Can Eat (Ghost Town Games)

Lejos de ser un videojuego tranquilo y pausado, esta entrega asegura risas, un poco de caos y uno que otro enojo. Manejar un restaurante y asegurarse que las órdenes salgan a tiempo nunca se había sentido tan difícil e importante. este juego de cocina les obligará a comunicarse rápido y eficientemente para no perder la racha.

Plataformas en las que está disponible: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 1.

A Way Out (Hazelight Studios)

El último título de esta lista es una aventura de sigilo centrada en la narrativa, donde ambos jugadores deben colaborar entre sí para llevar a cabo una fuga de la cárcel. Es una experiencia intensa que requiere de una comunicación constante, por lo que asegúrese de jugarla con alguien con quien se entienda bien casi siempre.

Plataformas en las que está disponible: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

