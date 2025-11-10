Red Dead Redemption II se convierte en el cuarto juego más vendido de la historia

Red Dead Redemption II (RDR2) salió a la venta el 26 de octubre de 2018. Foto: Red Bull

El pasado viernes 7 de noviembre de 2025, Take-Two Interactive, empresa detrás de las operaciones del estudio de videojuegos Rockstar Games, anunció el retraso de GTA VI. El juego de mundo abierto ya no llegará a las estanterías el 26 de mayo de 2026, como se había presupuestado luego de su primer retraso, sino que ahora se estrenará el 19 de noviembre del mismo año.

Además de esta importante noticia para el mundo del Gaming, la compañía estadounidense también actualizó la cifra de ventas de GTA V, el cual pasó de 215 millones de copias comercializadas en mayo de este año, a 220 millones hasta el 30 de septiembre. Un número que lo consolida en el tercer lugar en la lista de los títulos más vendidos en la historia de esta industria.

Hablando de este ranking, otra entrega de Rockstar Games que también aumentó su cantidad de videojuegos vendidos fue Red Dead Redemption II (RDR2), para muchos el mejor juego en la historia de este estudio. Eso sí, contrario a GTA V que no subió posiciones en el listado, RDR2 escaló del séptimo hasta el quinto lugar entre los títulos más exitosos de todos los tiempos.

¿Cuántas copias de RDR2 se han vendido en el mundo?

De acuerdo con Take-Two, Red Dead Redemption 2 ha vendido 79 millones de copias; 14 millones más que en el último conteo, posicionándolo en el quinto lugar de los más vendidos del mundo. Esta cifra superó los 75 millones de PUBG: Battlegrounds y los 78 millones de Mario Kart 8 Deluxe, contando sus copias para la Nintendo Wii U.

A juzgar por su vigencia, apenas siete años desde su estreno original, y su buena reputación entre los gamers y la critica, 97/100 en Metacrictic, es posible que antes de que llegue GTA VI al mercado, RDR2 pueda superar los 82,9 millones de copias vendidas de Wii Sports y ubicarse en el cuarto puesto.

No obstante, el éxito de esta entrega sobre el viejo Oeste no solo se mide por juegos vendidos, sino también en ingresos. Según Circana, analista de mercado estadounidense, Red Dead Redemption 2 ha sido el videojuego que más dinero ha generado en Estados Unidos durante los últimos siete años.

Franquicia RDR, la gallina de los huevos de plata en Rockstar Games

Aunque su éxito comercial no es comparable con el de la saga Grand Theft Auto (GTA), 460 millones de copias comercializadas entre todos los juegos, Red Dead Redemption es la segunda franquicia de Rockstar Games más vendida en la historia.

Los 106 millones de copias despachadas desde 2010, año de publicación de Red Dead Redemption I, son evidencia de una saga que aún tiene mucho potencial dentro de la industria, incluso más que GTA, pues es una serie de mediados de los 90.

En conclusión, queda más que claro que Rockstar Games sabe hacer juegos exitosos y queridos por la crítica sin estar limitado a una sola IP (propiedad intelectual). Eso sí, parece que tantos contratiempos con el lanzamiento de GTA VI pone más en duda la existencia de un RDR3, al menos para esta generación de videoconsolas.