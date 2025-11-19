Logo El Espectador
Mejor Juego del Año: Estos son todos los ganadores al GOTY de los Game Awards

Grand Theft Auto (GTA) es la única franquicia en ganar más de un premio a Mejor Juego del Año, mientras que Xbox Game Studios nunca ha ganado este galardón.

Redacción Tecnología
19 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Astro Bot fue estrenado el 6 de septiembre de 2024 en exclusiva para la PlayStation 5.
Foto: Sony
¿Qué es el GOTY? Si usted es gamer, seguramente sabe a qué se refiere este acrónimo, pero si nunca ha estado involucrado con el mundo de los videojuegos, tal vez valga la pena una explicación. Game of the Year o Juego del Año en español es el premio que entrega los Game Awards para reconocer al mejor videojuego.

Esta ceremonia se celebra desde 2014 y se realiza cada diciembre combinando casi 30 categorías diferentes en las que el GOTY es la más importante. El proceso de selección inicia cuando más de 100 portales y medios de Gaming eligen seis candidatos del cual un jurado y una participación pública escogen al ganador.

Desde su creación, se han entregado 11 galardones, siendo Sony Interactive Entertainment (SIE) la desarrolladora más laureada con tres estatuillas. Incluso ostenta el ganador más reciente que fue Astro Bot en 2024. Eso sí, Bethesda Softworks y Capcom son los estudios más nominados sin obtener una victoria.

No obstante, antes de que los Game Awards se establecieran formalmente, los Spike Video Game Awards, también producidos por Geoff Keighley, entregaron este mismo premio. Por eso, y con la gala de 2025 tan cerca, estos son todos los ganadores a Juego del Año, tanto de 2003 a 2013, como de 2014 a 2024.

Ganadores del premio a Mejor Juego del Año (2003-2024)

CeremoniaAño Estudio desarrolladorVideojuego
Spike Video Game Awards2003Electronic ArtsMadden NFL 2004
Spike Video Game Awards2004Rockstar GamesGrand Theft Auto: San Andreas
Spike Video Game Awards2005CapcomResident Evil 4
Spike Video Game Awards2006Bethesda Games StudiosThe Elder Scrolls IV: Oblivion
Spike Video Game Awards20072K GamesBioShock
Spike Video Game Awards2008Rockstar GamesGrand Theft Auto IV
Spike Video Game Awards2009Sony Computer EntertainmentUncharted 2: Among Thieves
Spike Video Game Awards2010Rockstar GamesRed Dead Redemption
Spike Video Game Awards2011Bethesda Games StudiosThe Elder Scrolls V: Skyrim
Spike Video Game Awards2012Square EnixThe Walking Dead
Spike Video Game Awards2013Rockstar GamesGrand Theft Auto V
The Game Awards2014Electronic ArtsDragon Age: Inquisition
The Game Awards2015CD Projeckt RedThe Witcher 3: Wild Hunt
The Game Awards2016Blizzard EntertainmentOverwatch
The Game Awards2017NintendoThe Legend of Zelda: Breath of the Wild
The Game Awards2018Sony Interactive EntertainmentGod of War
The Game Awards2019ActivisionSekiro: Shadows Die Twice
The Game Awards2020Sony Interactive EntertainmentThe Last of Us Part II
The Game Awards2021Electronic ArtsIt Takes Two
The Game Awards2022Bandai Namco EntertainmentElden Ring
The Game Awards2023Larian StudiosBaldur’s Gate III
The Game Awards2024Sony Interactive EntertainmentAstro Bot
¿Cuándo son los Game Awards 2025?

La ceremonia de este año se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre y se podrá ver, por primera vez, a través de Amazon Prime Video. El Peacock Theater de Los Ángeles, California, en Estado Unidos, vivirá una velada muy importante para la industria del Gaming.

Además de las 28 categorías y sus cuatro, cinco o hasta seis nominados a cada una, estos son los seis títulos que este 2025 competirán por el GOTY; destacándose tres propuestas independientes, teniendo como clara favorita a Clair Obscur: Expedition 33.

Nominados a Mejor Juego del Año 2025

  • Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive)
  • Death Stranding 2 (PlayStation Studios)
  • Donkey Kong Bananza (Nintendo)
  • Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios)
  • Hollow Knight Silksong (Team Cherry)
  • Hades 2 (Supergiant Games)

Por Redacción Tecnología

