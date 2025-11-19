Mejor Juego del Año: Estos son todos los ganadores al GOTY de los Game Awards

Escucha este artículo
¿Qué es el GOTY? Si usted es gamer, seguramente sabe a qué se refiere este acrónimo, pero si nunca ha estado involucrado con el mundo de los videojuegos, tal vez valga la pena una explicación. Game of the Year o Juego del Año en español es el premio que entrega los Game Awards para reconocer al mejor videojuego.
Esta ceremonia se celebra desde 2014 y se realiza cada diciembre combinando casi 30 categorías diferentes en las que el GOTY es la más importante. El proceso de selección inicia cuando más de 100 portales y medios de Gaming eligen seis candidatos del cual un jurado y una participación pública escogen al ganador.
Desde su creación, se han entregado 11 galardones, siendo Sony Interactive Entertainment (SIE) la desarrolladora más laureada con tres estatuillas. Incluso ostenta el ganador más reciente que fue Astro Bot en 2024. Eso sí, Bethesda Softworks y Capcom son los estudios más nominados sin obtener una victoria.
No obstante, antes de que los Game Awards se establecieran formalmente, los Spike Video Game Awards, también producidos por Geoff Keighley, entregaron este mismo premio. Por eso, y con la gala de 2025 tan cerca, estos son todos los ganadores a Juego del Año, tanto de 2003 a 2013, como de 2014 a 2024.
Ganadores del premio a Mejor Juego del Año (2003-2024)
|Ceremonia
|Año
|Estudio desarrollador
|Videojuego
|Spike Video Game Awards
|2003
|Electronic Arts
|Madden NFL 2004
|Spike Video Game Awards
|2004
|Rockstar Games
|Grand Theft Auto: San Andreas
|Spike Video Game Awards
|2005
|Capcom
|Resident Evil 4
|Spike Video Game Awards
|2006
|Bethesda Games Studios
|The Elder Scrolls IV: Oblivion
|Spike Video Game Awards
|2007
|2K Games
|BioShock
|Spike Video Game Awards
|2008
|Rockstar Games
|Grand Theft Auto IV
|Spike Video Game Awards
|2009
|Sony Computer Entertainment
|Uncharted 2: Among Thieves
|Spike Video Game Awards
|2010
|Rockstar Games
|Red Dead Redemption
|Spike Video Game Awards
|2011
|Bethesda Games Studios
|The Elder Scrolls V: Skyrim
|Spike Video Game Awards
|2012
|Square Enix
|The Walking Dead
|Spike Video Game Awards
|2013
|Rockstar Games
|Grand Theft Auto V
|The Game Awards
|2014
|Electronic Arts
|Dragon Age: Inquisition
|The Game Awards
|2015
|CD Projeckt Red
|The Witcher 3: Wild Hunt
|The Game Awards
|2016
|Blizzard Entertainment
|Overwatch
|The Game Awards
|2017
|Nintendo
|The Legend of Zelda: Breath of the Wild
|The Game Awards
|2018
|Sony Interactive Entertainment
|God of War
|The Game Awards
|2019
|Activision
|Sekiro: Shadows Die Twice
|The Game Awards
|2020
|Sony Interactive Entertainment
|The Last of Us Part II
|The Game Awards
|2021
|Electronic Arts
|It Takes Two
|The Game Awards
|2022
|Bandai Namco Entertainment
|Elden Ring
|The Game Awards
|2023
|Larian Studios
|Baldur’s Gate III
|The Game Awards
|2024
|Sony Interactive Entertainment
|Astro Bot
¿Cuándo son los Game Awards 2025?
La ceremonia de este año se llevará a cabo el próximo jueves 11 de diciembre y se podrá ver, por primera vez, a través de Amazon Prime Video. El Peacock Theater de Los Ángeles, California, en Estado Unidos, vivirá una velada muy importante para la industria del Gaming.
Además de las 28 categorías y sus cuatro, cinco o hasta seis nominados a cada una, estos son los seis títulos que este 2025 competirán por el GOTY; destacándose tres propuestas independientes, teniendo como clara favorita a Clair Obscur: Expedition 33.
Nominados a Mejor Juego del Año 2025
- Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive)
- Death Stranding 2 (PlayStation Studios)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo)
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Warhorse Studios)
- Hollow Knight Silksong (Team Cherry)
- Hades 2 (Supergiant Games)