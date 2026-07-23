EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, precio, ediciones y modos de juego

Kylian Mbappé será la portada tanto de la edición estándar como de la Ultimate Edition del nuevo EA Sports FC 27. Foto: EA Sports FC

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Electronic Arts cumplió su cita con el Gaming y presentó su nueva entrega de EA Sports FC alusiva a la temporada europea 2026/27. Lo primero en conocerse oficialmente fue el futbolista que protagoniza la portada, al menos en su Ultimate Edition: el francés y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. En la Ultimate Plus Edition lo acompaña su compañero de equipo, el inglés Jude Bellingham.

El resto de la información relacionada con el título fue publicada por el EA este jueves 23 de julio de 2026 a través de los canales oficiales del desarrollador. Se puede conocer la fecha de lanzamiento, el precio de cada una de las versiones y una de las novedades más importantes, los modos de juego que en esta ocasión tienen cambios sustanciales para el jugador.

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¿Dónde jugar EA Sports FC 27?

De acuerdo con la página oficial de EA Sports, EA FC 27 estará disponible para consolas PlayStation (PS4 y PS5), Xbox (One y Series X|S), Nintendo (Switch 1 y Switch 2) y PC (Steam y Epic Games) tanto en su versión Ultimate Edition como en la Ultimate Plus Edition.

También a partir de hoy y hasta el próximo 11 de agosto estarán abiertas las reservas de juego para todas estas plataformas. Quienes preordenen el videojuego en su edición más equipada podrán jugar un día antes del lanzamiento.

Hablando del estreno, este será el viernes 25 de septiembre, como ha sido una costumbre desde hace al menos una década. El último viernes de este mes siempre ha sido una fecha destinada al nuevo videojuego de fútbol.

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¿Cuánto vale EA Sports FC 27?

Standard Edition Ultimate Edition Ultimate Plus Edition PlayStation Store USD 70 USD 135 USD 150 Microsoft Store COP 300.000 COP 440.000 COP 650.000 Nintendo eShop COP 280.000 COP 400.000 -- Steam COP 280.000 COP 400.000 COP 560.000 Epic Game Store COP 280.000 COP 400.000 COP 560.000

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Nuevos modos de juego en EA Sports FC 27

La principal novedad con respecto a la entrega anterior, EA FC 26, es la inclusión del modo The Grounds que simulará ser un mundo abierto en el que cada gamer podrá disfrutar de partidos online 1 vs. 1 contra otros usuarios del título.

En este espacio de fútbol urbano, sea en césped sintético, pavimento o tierra, los jugadores podrán pulir sus habilidades con el balón, pero también adquirir elementos estéticos como ropa y calzado con licencia oficial de marcas como Adidas.

Los retos serán de los apartados más importantes, pues todo parece indicar que entregará dinamismo al gameplay y extenderá las horas de juego. Adicionalmente, hay ligeros cambios en la jugabilidad de los partidos.

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¿Qué cambia en el juego de EA Sports FC 27?

Una de las modificaciones más notables es que el lanzamiento de tiros de esquina tendrá dos fases. Una en la que él cobra elige el tipo de disparo, la fuerza y la dirección, y otra en la cual se puede mover al receptor del centro.

Habrá un proceso más visible de la progresión que tengan los jugadores comprados en el modo carrera. Estos podrán subir o bajar su calificación general partido a partido dándole un valor al precio pagado por el futbolista.

Por último, al menos en este apartado, se mantienen los partidos rush (5 vs. 5) y ahora la IA en defensa cubrirá un 40% del campo propio. También habrá una mayor autonomía en los movimientos ofensivos con y sin balón.

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¿Volverá el modo historia en EA Sports FC 27?

A juzgar por el tráiler de presentación del juego, no queda del todo claro si este modo de juego volverá a estar disponible. Sin embargo, el protagonista de esta modalidad, Alex Hunter, sí hace una aparición al final del video.

Vale la pena recordar que este modo de juego estuvo disponible por última vez en FIFA 19, completando así su tercer videojuego consecutivo como parte del simulador deportivo. No obstante, fue una ausencia en el juego de ocho años.

Habrá que esperar a agosto de 2026 para conocer más detalles de EA Sports FC 27. Electronic Arts anunció que dará más información sobre el gameplay, el modo carrera, Ultimate Team y The Grounds antes del lanzamiento oficial.

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