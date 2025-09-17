Los discos están muertos: solo el 3% de los ingresos de PlayStation vienen de allí

Durante 2024, el 95% de los videojuegos vendidos en el mundo se distribuyeron en formato digital. Foto: Nacon

No hace mucho tiempo la única forma de jugar videojuegos era comprando un disco -fuera CD o Blu-ray- que contenía toda la información para disfrutar de la entrega. Incluso hace mucho más tiempo la forma de comercialización de los juegos eran cartuchos, que almacenaban menos contenido, se dañaban más fácil y no eran tan compatibles.

Ahora, el panorama de la industria es muy distinto, solo por hablar de una empresa, durante 2024, PlayStation vendió el 76% de sus títulos en formato digital, es decir, almacenar toda la información del juego al interior de la consola. Aunque esta opción brinda beneficios para el medio ambiente no es la favorita de muchos gamers, que se mantienen reacios al cambio.

Por eso la controversia con la PlayStation 5 Pro, una plataforma sin lector de disco y dos TB de almacenamiento interno. Y aunque esta parezcan características técnicas anti-consumidor, lo cierto es que Sony solo está acoplando sus nuevos productos al comportamiento del mercado, pues aunque es redes sociales no parezca, el formato físico está muriendo.

Esta misma compañía compartió recientemente su reporte de ingresos durante el año fiscal 2024 en el que las ventas por entregas en físico apenas ocupó el 3% del total. Por otro lado, los juegos digitales, las microtransacciones y los elementos virtuales dominaron las cifra mostrando el claro camino hacia el que se dirige el negocio de los videojuegos.

Ya no hay juegos en físico

Según el informe de Sony Interactive Entertainment (SIE), de los US $31.500 millones que generó PlayStation de marzo de 2024 a marzo de 2025, tal solo US $945 millones corresponden a la venta de videojuegos en disco. Un porcentaje de solo el 3%.

¿Desde cuándo esto es así? Es difícil establecer un fecha exacta para entender este fenómeno, pero desde 2020, año de lanzamiento de la PS5, la comercialización del formato físico viene cayendo en picada. 6% ese año, 5% en 2021, 4% en 2022 y 3,5% en 2023.

Y esto no es una situación exclusiva de SIE, pues Xbox y más recientemente Nintendo con la Switch 2 le han dado a las a los títulos digitales con servicios como Xbox Game Pass y tiendas virtuales como eShop. Una panorama que parece se va a acentuar con la próxima generación de videoconsolas.

Futuro de los juegos en consola

Por ejemplo, la Nintendo Switch 2, plataforma de décima generación, cada vez ofrece menos juegos en las populares tarjetas microSD de la gran N. Y la rumoreada PlayStation 6 (PS6), presupuestada para 2028, vendrá sin unidad lectora de discos, siendo un accesorio adicional.

¿Cómo explicar esta tendencia? Seguramente no es la única razón, pero los DLC (contenidos descargables) y microtransacciones son un gran primer paso para encontrar las razones detrás de esta situación de la industria actual. Volviendo a los documentos de Sony, este rubro representó el 29% de sus ingresos, el segmento más rentable.

Le siguieron las ventas de la PS5 (24%) y las suscripciones al servicio PlayStation Plus (14%). Lo que habla no solo de un mercado que quiere lanzar al mundo a lo digital, sino también de un público que ha cambiado sus patrones de consumo y sus prioridades.

Ahora mediadas por los juegos como servicio, los modelos free-to-play y la vigencia de los videojuegos condicionada por su presencia en internet y no la conservación de su disco. Ese es el panorama actual y lo que le espera al Gaming en los años venideros, cada vez con menos posibilidades de volver a lo que era antes.