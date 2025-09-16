La “guerra” cazada entre Mario Kart World y Sonic Racing: Crossworlds

Esta rivalidad entre Sonic Racing: Crossworlds y Mario Kart World recuerda a la eterna pelea de los años 80 y 90 entre Sega y Nintendo. Foto: El Espectador

No importa cuanto tiempo pase, si Sega sigue o no haciendo consolas. La guerra entre esta compañía y Nintendo es historia pura de esta industria. Desde medirse punto a punto en el mercado, hasta las agresivas campañas publicitarias casi que desprestigiando a la competencia, esta acérrima rivalidad se recuerda como una de las mejores épocas para ser gamer.

Tiempos muy diferentes a los actuales y la inusual cordialidad entre Xbox y PlayStation, liberando exclusivos y hasta haciendo colaboraciones juntos. Sin embargo, no todo son amistades en el negocio actual, pues Sega, a pesar de ser apabullado por Nintendo en casi todas las generaciones, vuelve al ruedo de las indirectas públicas, esta vez con Sonic Racing: CrossWorlds como su caballito de batalla.

Este videojuego de carreras desarrollado por Sega se lanzará el 25 de septiembre de 2025 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2. Competirá en el mismo segmento y pertenece al mismo género de Mario Kart World desarrollado por Nintendo y publicado en exclusiva para la Switch 2 el 5 de junio de 2025.

Como si esto no fuera suficiente, volverá a enfrentar a Sonic y Mario por ver quién vende más juegos, Sega ha acompañado sus campañas de mercadeo con claras referencias a la antigua disputa entre la consola Mega Drive (Genesis en Colombia) y la Super Nintendo durante la última década del siglo XX.

El “golpe” de Sega a Nintendo

El nuevo comercial de la casa de Sonic muestra el nuevo Sonic Racing: Crossworlds representado en un dragster, coche de alta velocidad, y moviéndose a la misma rapidez que se mueve la entrega en la pantalla. En comparativa, también muestra lo que parece ser Mario Kart World, esta vez como una camión lento que incluso le cuesta arrancar y emite humo contaminante.

Ese video publicitario, del 15 de septiembre de este año, es idéntico a uno de 1990 en el que estos mismos vehículos representaban la Sega Mega Drive o Genesis y la Super Nintendo (SNES). Esta vez, el dardo no fue a la potencia gráfica, sino al inmenso y vacío mundo abierto que propuso por primera vez Nintendo con su juego de karts.

“Todos conocemos ese juego de karts. Es bueno, No necesitamos mostrártelo, pero ¿qué pasaría si pudieras abrirte paso y competir en un nivel completamente diferente? Y no vagar por la carretera", fue lo que dijo Sega en su publicidad de menos de un minuto, igual que el video de hace 30 años.

Misma rivalidad, diferente guerra

Eso sí, el mundo del Gaming no es como cuando estos dos estaban en la cima y ni Xbox ni PlayStation existían. Luego de su triunfo sobre Sega, Nintendo emergió como una vaca sagrada de la industria y aunque hay críticas variadas sobre Mario Kart World, es el videojuego más vendido de su consola más reciente (5,6 millones de copias) y hereda el estratosférico éxito de Mario Kart 8 Deluxe, el cual vendió 74 millones y hoy es el sexto juego más comercializado de la historia.

Por su lado, Sega sigue siendo relevante en el mercado, pero desde la posición de publisher y desarrollador de entregas multiplataforma. Un modelo que hace tres décadas parecía un tiro en el pie, pero hoy es el camino más rápido para rentabilizar y popularizar un título.

Habrá que esperar quien se avizora como el ganador de esta nueva “guerra” esta vez no de consolas sino de videojuegos de carreras. Un segmento del mercado muy famoso, no solo entre usuarios experimentados, sino entre toda aquella persona amante de un agradable rato de esparcimiento y diversión a bordo de un kart virtual.