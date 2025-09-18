Reseña: Así nos fue jugando Holy Shoot para PC en Steam

Holy Shoot fue desarrollado por el estudio de videojuegos Tale Era Interactive y publicado el 30 de julio de 2025. Foto: Tale Era Interactive

Holy Shoot fue hecho por Tale Era Interactive y estrenado para PC -a través de Steam- el 30 de julio de 2025. Con sede en Estambul, Turquía, este estudio independiente quiso embarcar al gamer en una épica cruzada para derrotar a poderosos demonios que encarnan los Siete Pecados Capitales en este apasionado título de disparos y roguelike.

“La opinión de los jugadores ha sido el motor del desarrollo de Holy Shoot, y estamos encantados de lanzarlo finalmente en Steam en acceso anticipado. En Tale Era Interactive creemos que los videojuegos deben ser mundos vivos, moldeados por quienes los juegan. Esperamos que la comunidad abrace el caos de Holy Shoot”, dijo Erhan Taskin, CEO de la compañía el día del lanzamiento.

El Espectador tuvo la oportunidad de probarlo y aunque no tiene un modo online como Valorant, el famoso shooter de Riot Games, algo en la atmosfera nos hizo sentir que estábamos jugando esa entrega. Eso sí, Holy Shoot tiene su propia esencia única. Tanto que no será tan fácil pasar de un nivel a otro, cada enemigo es peor que el anterior y las balas son contadas.

Holy Shoot no es para todos los tipos de jugadores

Su estilo, arcade, retro y hasta ochentero si se quiere lo hace uno de los videojuegos con más personalidad en el mercado. Sin embargo, repite algunas mecánicas exitosas de otros juegos pertenecientes al mismo género, que no están mal, pero tampoco ofrecen nada nuevo.

Este segmento de los FPS (First Person Shooters) está tan saturado que por más que Holy Shoot tenga su propia identidad, se pierde en un mar de juegos parecidos. Por ejemplo, Returnal, exclusivo de la PS5 y una de sus entregas de bienvenida a la consola utiliza los mismos recursos; disparos y roguelike a un nivel AAA, pero ni así sé salvo de pasar desapercibido.

Y no estamos diciendo que Returnal o Holy Shoot sean malos juegos, al contrario, son muy exigentes y se les nota el trabajo. No obstante, son tantos los videojuegos que apuestan por el género de los disparos en tercera persona (FPS) que a veces sus esfuerzos por verse diferente y originales son en vano.

Este título está hecho para quienes se inician en las entregas de disparos

Por otro lado, Holy Shoot resulta ser una gratificante experiencia para quienes quieran comenzar a involucrarse en el mundo de los shooters competitivos. Su parecido con este tipo de propuestas, sin la exigencia en línea que demandan, lo hace un gran campo de entrenamiento.

Además, es una opción idónea para quienes quieren convertirse en usuarios de la escena hardcore, pero no quieren perder sus primeras 10 partidas online. Además, sus coloridos biomas hace despertar aún más los sentidos, que deben estar muy agudos para poder competir a este nivel.

En conclusión, nos pasamos más de dos horas seguidas jugando Holy Shoot y ni nos dimos cuenta. Te engancha tanto y quieres superar más y más enemigos cada vez que el tiempo disfrutándolo se nos pasó volando. Ese es justo el trabajo de un FPS como este en computador.