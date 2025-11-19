Esta franquicia de PlayStation ya superó las 40 millones de copias vendidas

Rost, padre adoptivo de Aloy en la serie de videojuegos. Foto: Horizon Zero Dawn

Horizon es una franquicia de videojuegos de rol de acción y ciencia ficción desarrollada por Guerrilla Games y publicada por Sony Interactive Entertainment (SIE), siendo el primer juego de 2017 para la PlayStation 4, y el más reciente de 2024 para la PlayStation 5. La serie sigue las aventuras de Aloy, una joven cazadora que vive en un mundo invadido por robots, pero que aún conserva su vegetación natural.

Dentro de su cronología principal, la saga se compone de dos videojuegos: Horizon Zero Dawn -el cual reseñamos en El Espectador- y Horizon Forbidden West. Adicionalmente, también existen otros dos títulos alternos: Horizon Call of the Mountain (un juego de realidad virtual) y Lego Horizon Adventures, que también reseñamos en El Espectador.

Respecto a la crítica que ha recibido cada entrega, esta ha desmejorado con el paso del tiempo, pues la primera propuesta, lanzada al mercado en 2017 obtuvo una calificación de 89/100 en Metacritic. El segundo videojuego de 2022, exclusivo de la PS5, bajo ligeramente su aceptación a 88/100 en Metacritic. Y finalmente los dos últimos juegos y que no hacen parte de la cronología principal fueron condenados con un 79/100 en 2023 y 70/100 en 2024.

Aun así, la serie exclusiva de PlayStation, a excepción de la remasterización del año pasado y Lego Horizon Adventures que también salió para la Nintendo Switch 1, se ha mantenido entre las más exitosas de la marca de Gaming. Incluso, recientemente, la franquicia superó las 40 millones de copias vendidas, posicionándola como una de las sagas más importantes en la historia reciente de PlayStation.

¿Cuántos videojuegos de Horizon se ha vendido?

De acuerdo con información emitida por el medio surcoreano nate.com, Horizon ya rebasó los 40 millones de juegos comercializados en apenas ocho años. La última información oficial sobre este tema, publicada por PlayStation en junio de este año, había sido que el mundo postapocalíptico de Aloy y Rost había llegado a las 38 millones de copias despachas. Es decir, vendió más de dos millones en menos de seis meses.

“Horizon Steel Frontiers es un MMORPG (videojuego de rol multijugador masivo en línea) actualmente en desarrollo que está basado en la saga Horizon, la cual ya ha superado los 40 millones de unidades”, afirmó un artículo del medio surcoreano nate.com, e incluso hizo referencia al nuevo spin-off multijugador para móviles y PC que fue anunciado la semana pasada.

Este hito logrado por esta serie la convierte en la cuarta franquicia exclusiva de PlayStation Studios más exitosa en la historia de la compañía. Además, su hazaña tiene un valor agregado, pues es la segunda saga más joven entre las ocho más vendidas. Aquí está un listado que ayude a entender mejor las cifras y la importancia que tiene Horizon al interior de PlayStation.

