Tecnología
Videojuegos

En fotos: reseña de Strategos, un juego de estrategia parecido a Age of Empires

Hoy 20 de enero de 2026 se estrena Strategos y aquí les traemos nuestra opinión sobre este videojuego contada en 10 fotos que lo ilustran muy bien.

Daniel Montoya Ardila
20 de enero de 2026 - 10:30 p. m.
Los modos de juego disponibles son: "simulación de batalla", "campañas", "tutorial" y "recreaciones".
Foto: Captura de Steam
Respecto a la calidad gráfica, esta sorprendió por la precisión en los detalles de las armas, pero nos quedó debiendo en el movimiento de las tropas.
Foto: Captura de Steam

Con un precio rebajado en un 10%, Strategos debuta hoy martes 20 de enero de 2026 en Steam con una propuesta conocida, pero robusta. Desde El Espectador tuvimos la oportunidad de probarlo y les contamos nuestra opinión en una galería.

Strategos es un juego de guerra y tácticas en tiempo real ambientado en la Antigüedad. Simula batallas a gran escala con más de 120 facciones y más de 250 unidades del mundo antiguo. Personalízalas o revive batallas históricas”, dice en Steam.

Para no adelantarles mucho de lo que podrán ver en las siguientes 10 fotografías, Strategos es un proyecto que puede asemejarse a nombres populares como Age of Empires, pero tiene marcadas diferencias que le dan un plus frente a los gamers.

Además, su gran variedad de idiomas lo hace muy accesible para cualquier tipo de jugador, desde el experimentado hasta el casual. Una característica importante si se tiene en cuenta que en el modo “campañas” las explicaciones previas son vitales.

Otro punto importante de este videojuego, desarrollado por Strategos Games y editado por MicroPose Software, es su alta densidad de memoria RAM, procesador y tarjeta de memoria. Eso a veces dificulta y demora la entrada y salida de partidas.

Sin más preámbulos, aquí está la reseña de El Espectador sobre Strategos, un título con un valor en Steam (la mayor biblioteca de entregas para PC del mundo) de COP 58.800, pero con una rebaja actual del 10%, quedando en COP 52.920 en Colombia.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

