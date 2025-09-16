No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

Esta es la banda sonora que acompañará los menús y el fútbol en EA Sports FC 26

Ed Sheeran, Ca7RIEL, Rels B, Young Miko y hasta Moise Kean, sí, el futbolista italiano, harán parte del cartel de artistas que componen la banda sonora de EA Sports FC 26.

Redacción Tecnología
16 de septiembre de 2025 - 07:06 p. m.
Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich, vuelve al juego, ahora con el colombiano Luis Díaz abordo.
Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich, vuelve al juego, ahora con el colombiano Luis Díaz abordo.
Foto: EA Sports
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sigue la cuenta regresiva para el estreno de EA Sports FC 26 y como parte de los preparativos, Electronic Arts anunció la banda sonora del juego. Aunque parezca solo un detalle, el apartado musical se ha convertido en uno de los más importantes para esta longeva franquicia de fútbol virtual.

Desde “On Top The World” de Imagine Dragons en FIFA 13, pasando por “The Nights” de Avicii en FIFA 15, y hasta llegar a “Qué Calor” de J Balvin en FIFA 20, estas melodías han quedado grabadas en la memoria de los gamers como el acompañamiento ideal durante los menús de transición.

Vínculos relacionados

Tres claves para entender el rotundo éxito del videojuego Hollow Knight Silksong
Rally Arcade Classics, un agradable punto medio entre el realismo y el arcade
Midnight Murder Club tiene tantos aspectos buenos como potencial para ser mejor

Algunas de las canciones más reconocidas del último título, EA Sports FC 25, fueron: “Chihiro” de Billie Eilish, “Gaga” otra vez de J Balvin, “Yo lo soñé” de Saiko ft. Omar Montes y “Arcoíris” de Young Miko. Además de apariciones de Rosalía y Bad Bunny en juegos anteriores.

Incluso, el primer tráiler del nuevo FC 26 comenzó con el estribillo de “NuevaYol”, una de las tendencias musicales más grandes del año, propiedad de Bad Bunny. Por eso, aquí está la nueva banda sonora (soundtrack) de uno de los videojuegos más esperados de 2025.

Video Thumbnail

¿Qué cantantes aparecerán en la banda sonora de EA Sports FC 26?

El repertorio es de más de 100 pistas de artistas como Ca7RIEL, Rels B y repitiendo, Young Miko. Incluso, Moise Kean, futbolista profesional de la Fiorentina, se convierte en el primer jugador en aparecer en una banda sonora, en ese contexto, bajo el nombre artístico de KMB.

“Por más de dos décadas, EA Sports ha dado forma a la cultura global al presentarle a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros. FC 26 es una de las bandas sonoras más diversas y audaces hasta la fecha, haciendo eco de la comunidad de FC a través de canciones y cultura”, señaló Steve Schnur, ejecutivo global y presidente de música para Electronic Arts.

El listado tendrá una canción primicia de Ed Sheeran. La estrella británica de la música es accionista del Ipswich Town, club inglés que esta temporada jugará en segunda división tras un año irregular en la Premier League, considerada la mejor liga del mundo y completamente licenciada en EA Sports FC 26.

“Fútbol y música son dos pasiones que unen a las personas alrededor del mundo, sin importar sus diferencias. Ser ahora parte de FC 26, no solo como un jugador sino también como artista, es un sueño vuelto realidad”, comentó Moise Kean (KMB).

¿Cuándo estará disponible EA Sports FC 26?

Desde el 16 de julio, fecha de anuncio del videojuego, están disponibles las reservas con especial atención a quienes lo hicieron antes del 26 de agosto y por la Ultimate Edition. Estos usuarios obtendrán un acceso anticipado de una semana (19 de septiembre).

Finalmente, el título futbolero llegará a la PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 1, y Nintendo Switch 2 el 26 de septiembre de 2025. En todos, prometiendo una mejor jugabilidad seccionada en dos modos: competitivo y auténtico.

El primero caracterizándose por la rapidez de los partidos en los modos de juego online como Ultimate Team. Y el segundo siguiendo más fielmente las mecánicas del deporte real para hacerlo más retador y entretenido en modos de juego offline como el modo carrera con DT o futbolista.

Por Redacción Tecnología

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

Electronic Arts

EA Sports

EA Sports FC 26

FC 26

banda sonora de EA FC 26

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar