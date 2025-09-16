Esta es la banda sonora que acompañará los menús y el fútbol en EA Sports FC 26

Allianz Arena, estadio del Bayern Múnich, vuelve al juego, ahora con el colombiano Luis Díaz abordo. Foto: EA Sports

Sigue la cuenta regresiva para el estreno de EA Sports FC 26 y como parte de los preparativos, Electronic Arts anunció la banda sonora del juego. Aunque parezca solo un detalle, el apartado musical se ha convertido en uno de los más importantes para esta longeva franquicia de fútbol virtual.

Desde “On Top The World” de Imagine Dragons en FIFA 13, pasando por “The Nights” de Avicii en FIFA 15, y hasta llegar a “Qué Calor” de J Balvin en FIFA 20, estas melodías han quedado grabadas en la memoria de los gamers como el acompañamiento ideal durante los menús de transición.

Algunas de las canciones más reconocidas del último título, EA Sports FC 25, fueron: “Chihiro” de Billie Eilish, “Gaga” otra vez de J Balvin, “Yo lo soñé” de Saiko ft. Omar Montes y “Arcoíris” de Young Miko. Además de apariciones de Rosalía y Bad Bunny en juegos anteriores.

Incluso, el primer tráiler del nuevo FC 26 comenzó con el estribillo de “NuevaYol”, una de las tendencias musicales más grandes del año, propiedad de Bad Bunny. Por eso, aquí está la nueva banda sonora (soundtrack) de uno de los videojuegos más esperados de 2025.

¿Qué cantantes aparecerán en la banda sonora de EA Sports FC 26?

El repertorio es de más de 100 pistas de artistas como Ca7RIEL, Rels B y repitiendo, Young Miko. Incluso, Moise Kean, futbolista profesional de la Fiorentina, se convierte en el primer jugador en aparecer en una banda sonora, en ese contexto, bajo el nombre artístico de KMB.

“Por más de dos décadas, EA Sports ha dado forma a la cultura global al presentarle a millones de jugadores nueva música, artistas y géneros. FC 26 es una de las bandas sonoras más diversas y audaces hasta la fecha, haciendo eco de la comunidad de FC a través de canciones y cultura”, señaló Steve Schnur, ejecutivo global y presidente de música para Electronic Arts.

El listado tendrá una canción primicia de Ed Sheeran. La estrella británica de la música es accionista del Ipswich Town, club inglés que esta temporada jugará en segunda división tras un año irregular en la Premier League, considerada la mejor liga del mundo y completamente licenciada en EA Sports FC 26.

“Fútbol y música son dos pasiones que unen a las personas alrededor del mundo, sin importar sus diferencias. Ser ahora parte de FC 26, no solo como un jugador sino también como artista, es un sueño vuelto realidad”, comentó Moise Kean (KMB).

The Club is Yours. The Soundtrack is Yours.



The #FC26 Soundtrack is here, the sound of The World's Game. Listen now on Spotify: https://t.co/SAZfiGRLIb pic.twitter.com/pHGOUtoxMU — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 15, 2025

¿Cuándo estará disponible EA Sports FC 26?

Desde el 16 de julio, fecha de anuncio del videojuego, están disponibles las reservas con especial atención a quienes lo hicieron antes del 26 de agosto y por la Ultimate Edition. Estos usuarios obtendrán un acceso anticipado de una semana (19 de septiembre).

Finalmente, el título futbolero llegará a la PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 1, y Nintendo Switch 2 el 26 de septiembre de 2025. En todos, prometiendo una mejor jugabilidad seccionada en dos modos: competitivo y auténtico.

El primero caracterizándose por la rapidez de los partidos en los modos de juego online como Ultimate Team. Y el segundo siguiendo más fielmente las mecánicas del deporte real para hacerlo más retador y entretenido en modos de juego offline como el modo carrera con DT o futbolista.