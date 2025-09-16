Tres claves para entender el rotundo éxito del videojuego Hollow Knight Silksong

Hollow Knight Silksong ya esta disponible en Xbox Game Pass, Steam, PlayStation Store y Nintendo eShop. Foto: Generación Xbox

Hollow Knight: Silksong fue anunciado el 14 de febrero de 2019 con tráiler y un vídeo que contaba el diario vivir de un desarrollador. Ese mismo día se supo que estaría disponible para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, sin especificar la fecha.​

Team Cherry, estudio encargado de esta entrega y su precuela -Hollow Knight lanzado el 24 de febrero de 2017- volvieron a aparecer en el E3 ese mismo año. Esta vez para mostrar el personaje jugable y algunas mecánicas de movimiento.

Luego de casi cinco años sin noticias sobre el videojuego, los programadores publicaron imágenes en transmisiones en vivo de Nintendo y Xbox. Finalmente, y de forma sorpresiva, el juego fue lanzado oficialmente el 4 de septiembre de 2025.

Los impresionantes números de Hollow Knight: Silksong

Casi inmediatamente después su estreno, agregado al servicio Xbox Game Pass y con un precio de apenas 20 dólares en las otras plataformas, Hollow Knight: Silksong se convirtió en un éxito, acumulando miles de jugadores en todo el mundo.

Hasta la fecha, ha vendido más de cuatro millones de copias y tiene la nota en Metacritic, sitio de críticas de videojuegos, más alta en lo que llevamos del año. 92/100. Sin contar sus 500.000 usuarios únicos en Steam durante las primeras tres horas.

Algo que cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que se impone a propuestas mucho más ambiciosas desde lo económico. Incluso, Hollow Knight: Silksong siendo un juego nuevo, cuesta menos que algunas entregas de anterior generación.

Hollow Knight: Silksong desafía las “reglas” de la nueva industria.

La segunda clave para entender por qué este plataformero se ha consolidado como un caso atípico en la industria es que pone en tela de juicio los modelos exitosos que la industria de los videojuegos ha puesto en los últimos años, especialmente desde la aparición de Fortnite en 2017.

Primero, es un juego sin modo online, segundo; no tiene planeados DLC de pago poslanzamiento. Tercero, es tan sencillo y accesible como un Mario Bros clásico. Cuarto, logra ser rentable sin usar las microtransacciones como un método de monetización. Y quinto, solo pesa cuatro GB, muy diferente a propuestas modernas.

Todo esto ha puesto en duda si de verdad los únicos videojuegos condenados al éxito son aquellos que invierten cientos de millones de dólares en su desarrollo y tardan más de un lustro en publicarse. Caso puntual, GTA VI y su promesa de convertirse en el mejor título del siglo.

The hunt is on! Hollow Knight: Silksong is available now on all platforms, including day one on Xbox Game Pass! pic.twitter.com/A4w2nMAz0k — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 4, 2025

Tercera clave, en la sencillez está el gusto

Lejos de un gameplay pasado de revoluciones o demasiado complicado, Hollow Knight: Silksong es tan fácil como moverse de izquierda a derecha. Sus movimientos en 2D pueden parecer anticuados, pero son divertidos para casi cualquier jugador.

Prueba de ello es su primer título, el cual, siendo independiente, logró vender más de 15 millones de copias. Dinero en ventas más que suficiente para seguir siendo independiente y trabajar en su secuela por más de siete años, un aspecto en el que sí se parece a las entregas modernas.

¿Será este solo un caso aislado? Solo el tiempo y la elección del Mejor Juego del Año (GOTY) de los Game Awards en diciembre podrán contestar a esta pregunta. Por el momento, la joya de Team Cherry seguirá sumando jugadores y compradores que hagan posible una tercera parte a precios muy por debajo de videojuegos AAA.