Midnight Murder Club tiene tantos aspectos buenos como potencial para ser mejor

Midnight Murder Club fue estrenado para computadores y PS5 el 14 de agosto de 2025. Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este frenético juego de terror, llamado Midnight Murder Club, apuesta por las experiencias en grupo para elevar las pulsaciones dentro de una mansión a oscuras. Aquí la linterna, la pistola y el chat, con hasta cinco amigos sin costo adicional, son fundamentales para sobrevivir a los tiroteos, las trampas caóticas y por supuesto, la absoluta oscuridad.

Con un costo de tan solo $39.000 en Steam y 10 dólares en PlayStation Store -sin impuestos recuérdenlo- este videojuego combina lo mejor de los disparos y el terror. Además, su gameplay se puede disfrutar tanto con amigos, con desconocidos en línea o solo, pues al ser necesario la sala de jugadores se puede llenar con bots, muy buenos por cierto.

Midnight Murder Club pone a prueba el verdadero sigilo de los gamers que deberán ir de puntillas y susurrando, pues un paso en falso puede significar la eliminación. Mientras lo jugábamos se nos asemejaba de alguna manera a R.E.P.O, pero con la seriedad que las armas de fuego demandan. Un reto de puntería sin tener que tener muchas horas en el polígono de tiro.

Esta es la reseña de El Espectador sobre este divertido título de disparos y terror. Aunque la pasamos muy bien tratando de encontrar a los contrincantes y evitando los impactos de bala, la jugabilidad, al menos al principio, nos pareció limitada y más allá de las cartas con poderes toda estrategia se limita a encender y apagar la linterna en los momentos indicados.

Midnight Murder Club tiene todavía más por dar

Lo primero que hay que decir es que la entrega está disponible tanto en PC y PlayStation 5 y esta última plataforma fue la elegida por nosotros para realizar esta reseña. En ese sentido, pensamos que algo que pudo ser diferente fue la inmersión con el DualSense.

El control, a pesar de su enorme potencial, no vibra ni una sola vez lo que limita la experiencia, pues había recursos técnicos para hacerla mejor. Así mismo, nos pareció una mala señal no poder encontrar una partida con otros jugadores conectados en línea durante más de 30 minutos de espera. Parece que el juego no fue recibido con los brazos abiertos.

En conclusión, al menos por el lado de los aspectos no tan buenos, Velan Studios (desarrollador) y Sony Interactive Entertainment (distribuidor) aún tienen mucho más por entregarle a este videojuego. Esperamos poder ver una actualización que lleve este proyecto a su verdadero nivel de calidad.

Midnight Murder Club es mejor con amigos

Por otro lado, uno de los elementos que más hay que valorar del juego es su increíble y tenebrosa atmosfera. Desde la primera apertura del juego sentimos que era necesario tener el ojo bien abierto y el corazón fuerte para los sustos que se vienen durante la partida.

Pasando al gameplay, el mapa o arena de batalla, es decir la mansión, al primer vistazo parece limitada en espacio, pero lo cierto es que resulta llena de posibilidades. Cada puerta es una representación de la paradoja del gato de Schrödinger; al otro lado podemos encontrar la muerte o la victoria, no se sabe hasta abrir el pórtico.

Para terminar, Midnight Murder Club es uno de los videojuegos más divertidos que hemos probado en este periódico. Se trata de una entrega que con el tratamiento adecuado se puede convertir en el nuevo Among Us, esta vez sin la ventaja de haberse estrenado en confinamiento.