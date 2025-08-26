Esta es la fecha oficial de estreno de The Rogue Prince of Persia para Xbox y PS5

The Rogue Prince of Persia llegará a Nintendo Switch 1 y Switch 2 en algún momento aún no especificado de 2025. Foto: Ubisoft

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 24 de agosto de 2025 finalizó la más reciente edición de la Gamescom 2025, la feria de videojuegos más importante en Europa. En el evento estuvieron presentes empresas tan importantes como Xbox, Nintendo y por supuesto, Ubisoft, el estudio desarrollador de juegos más grande y relevante del viejo continente.

Durante su tiempo en el escenario, la compañía francesa, junto al estudio Evil Empire, grupo de 70 desarrolladores independientes, anunciaron The Rogue Prince of Persia, un título de acción en 2D disponible a partir del 20 de agosto para Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, a través del servicio por suscripción Xbox Game Pass, PlayStation 5 y PC a través de Steam, Ubisoft Connect y Epic Games Store.

Incluso, la entrega también estará a disposición de todos los jugadores que contraten la membresía de Ubisoft+ en PC. Las versiones para Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2 estarán a la venta más adelante. Cabe recordar que este videojuego duró en acceso anticipado por un año, lanzando más de 15 grandes actualizaciones guiadas por comentarios del público.

Aspectos destacados de The Rogue Prince of Persia

Basado en una de las IP (propiedades intelectuales) más famosas de Ubisoft, la dirección de arte, la paleta de colores, los nuevos biomas, las armas, los amuletos y un sistema de progresión ampliado se destacan como los elementos más representativos del juego.

The Rogue Prince of Persia presenta un reino persa que combina un combate fluido y acrobático con parkour y una narrativa de redención. Los jugadores deberán explorar niveles generados de manera procedural (algo que lo hace un título roguelike), descubrir secretos y encontrar nuevos personajes mientras buscan corregir un error fatal que condenó al pueblo.

Los jugadores podrán construir su propio estilo a través de la exploración y los descubrimientos. Más de 100 armas y medallones hacen parte del contenido desbloqueable para personalizar al 100% la experiencia de juego.

Dinámicas de movimiento de The Rogue Prince of Persia

Aquí la agilidad es esencial. Correr por las paredes, esquivar trampas y ejecutar combos de botones es fundamental para sobrevivir. Alcanzar el verdadero desenlace de esta aventura necesitará de un redescubrimiento del destino, salvando a Persia o muriendo con la túnica puesta.

“Estamos inmensamente agradecidos a la comunidad de Steam por abrazar The Rogue Prince of Persia desde el inicio de su acceso anticipado. No podemos esperar a que aún más personas conozcan el juego en su versión final y se dejen contagiar por su banda sonora impresionante”, manifestó Lucie Dewagnier, directora del juego en Evil Empire.

El Príncipe de Persia será guiado en su búsqueda de redención con el objetivo de salvar al pueblo de Ctesifonte de los hunos, maestros de la magia chamánica. La exploración de nuevos caminos y construcciones en cada partida será importante para encontrar la solución que salvará el reino.

La música en The Rogue Prince of Persia

“La Complete Edition reúne 13 nuevas pistas, además de la Parte 1 lanzada en 2024. Los fans de la fusión única entre sonoridades persas tradicionales y elementos modernos —sello distintivo de ASADI— también podrán adquirir próximamente la edición en vinilo, a través de la tienda asociada Laced Records", finalizó Lucie Dewagnier.

Este es uno de los aspectos mejor cuidados por Ubisoft, especialmente cuando se trata de una de sus franquicias más exitosas en la historia. Las melodías que acompañan el viaje, el combate y hasta los menú de inicio y pausa enriquecen la experiencia del jugador veterano.

En conclusión, Evil Empire y el estudio europeo esperan que The Rogue Prince of Persia se convierta en uno de sus juegos más vendidos del año. Un 2025 que no ha resultado fácil para la compañía de Gaming luego de malos resultados financieros y problemas con la justicia francesa.