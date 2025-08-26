PlayStation Store ahora dará la opción de devolver un juego y obtener un reembolso

PlayStation 5 es la consola de Sony para la cual se venden más videojuegos digitales. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

PlayStation Store es la tienda virtual de la marca de Gaming propiedad Sony. Ofrece servicios como la venta de videojuegos en formato digital y otros productos relacionados con la experiencia de jugar. Tal vez en sus inicios no poseía un rol muy importante dentro de negocio, pero hoy es el principal canal de distribución de juegos.

En 2024, de acuerdo con la consultora de mercado Newzoo, el 95% de los títulos se vendieron en formato digital, todo esto teniendo en cuenta el segmento de PC (el más alto), PlayStation, Xbox y Nintendo (el más bajo). Eso habla de un cambio en el patrón de consumo de los gamers, lo que le da un protagonismo especial a los e-commerces.

Y aunque en ese sentido Xbox puso la primera piedra para consolidar esa forma de comprar entregas, PlayStation también ha perfeccionado su servicio de comercialización en línea. Por eso, la empresa japonesa incorpora una nueva función para sus usuarios, especialmente aquellos que no quedan satisfechos con sus compras dentro de la tienda virtual.

NBA 2K26: Hands-on report and PS5 bundle details, launching September 5: https://t.co/FbbTIitBub pic.twitter.com/z4ghuBWlMp — PlayStation (@PlayStation) August 22, 2025

Reembolso al devolver un juego en PS Store

Aunque PlayStation Store ya permitía devolver un videojuego digital, ahora añade la opción de obtener un reembolso por hacerlo. Eso sí, PlayStation ha dejado claro que los jugadores y el título tendrán que cumplir con unos requisitos para poder hacer esto.

Por ejemplo, el tiempo para tener un reembolso es de hasta 14 días después de haber efectuado la transacción. Además, no aplica para títulos de prueba, tienen que ser entregas completas que no hayan sido descargadas, es decir, hayan sido una compra accidental.

Esta nueva opción también está disponible para productos dentro de los juegos como los pases de batalla o los artículos estéticos. Aun así, está sujeto a las condiciones de cada videojuego y a las opciones que le brinde cada compañía a su consumidor.

¿Cómo efectuar un reembolso en PlayStation Store?

Ingrese a la aplicación móvil de PlayStation

Pulse el icono de PS Store (parte inferior central)

Oprima el botón de opciones (tres líneas horizontales en la parte superior derecha)

En el historial de transacciones, elija de cuál desea obtener un reembolso

Haga clic en “solicitar reembolso”

¿Cómo es el proceso desde la página web de PlayStation?

Inicie sesión

Diríjase a “cuentas”

Vaya a “historial de transacciones”

Elija la opción “comprar”

Solicite un reembolso en el juego que desee

Por último, Sony explicó que esta opción de reembolso no está disponible en el caso de las recargas al monedero virtual de PlayStation Network (PSN). Este es un recaudo de dinero real para que los jugadores ingresen una suma a su cuenta de PlayStation para luego utilizarla para comprar videojuegos o servicios.

Euro Truck Simulator 2 ya se puede jugar en PlayStation y Xbox

Siguiendo con los e-commerces de las consolas de sobremesa, estos ahora tendrán entre su catálogo a Euro Truck Simulator 2 y otro simulador de conducción de camiones o tractomulas. Estos son títulos muy populares entre los gamers de PC.

Especialmente en Colombia, donde muchos usuarios han creado mods (parches) para simular carreteras y vehículos del país. Además, las transmisiones en vivo de estas partidas tienen muchas visualizaciones en plataformas como TikTok.

En concreto, se trata de American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2 los cuales estarán disponibles para la PS5 y la Xbox Series X|S luego de más de 10 años siendo exclusivos para computador. Plataforma en la que vendieron más de 15 millones de copias desde 2012.

¿Cuándo sale Euro Truck Simulator 2 para consolas?

Los dos simuladores de SCS Software aún no han confirmado su fecha de lanzamiento, pero ya mostraron todo el contenido que estará disponible. En el que está ambientado en Estados Unidos, los usuarios podrán recorrer carreteras de Nevada, California y Arizona.

En el caso del que se inspira en Europa, este brinda la posibilidad de conducir por hasta 60 países del viejo continente como: Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Polonia y otras naciones dentro de la Unión Europea.

Se espera que todos los DLC (contenido descargable) que se han estrenado para sus versiones de PC estén disponibles más pronto que tarde para los gamers de consolas, quienes llevaban esperando y deseando esta noticia desde hace 13 años.