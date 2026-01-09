¡Hay nuevos colores para la PlayStation 5 y el DualSense! Aquí y así puede conseguirlos

Rojo, verde y azul son las nuevas tonalidades que ofrece Sony para las carcasas de la PlayStation 5 y los controles DualSense. Foto: PlayStation

Este jueves 8 de enero de 2026 Sony ha anunciado una nueva línea de DualSense y carcasas intercambiables para la PlayStation 5. Se trata de la Hyperpop collection que está integrada de tres colores; rojo, verde y azul, todos acompañados de negro.

El fabricante de consolas y accesorios para videojuegos los ha llamado Techno, Remix y Rhythm. Tres nuevos colores y diseños que se suman a los diversos y numerosos modelos de controles y carcasas para la PS5 que ha lanzado Sony.

Eso sí, las carcasas, que solo son las cubiertas de la plataforma y no el sistema de juegos completo, serán de edición limitada. Esto significa que estarán disponibles en muy pocos mercados del mundo, aun sin especificarse si Colombia es uno de ellos.

¿Cuánto costarán las nuevas carcasas para la play 5?

Cualquiera de estos tres colores, Techno Red (rojo), Remix Green (verde) y Rhythm Blue (azul) tendrán un costo global de 75 euros. Habrá que esperar si este precio se mantiene, sube o baja a su llegada al país, si es que el producto finalmente llega.

Respecto a los nuevos DualSense (controles de la PlayStation 5), los cuales vienen en estos mismos colores, cada uno tendrá un valor de 85 euros. Estos nuevos modelos es más probable que lleguen a Colombia con un precio de 370.000 pesos.

Estos mandos mantienen exactamente las mismas características de los DualSense anteriores, por lo que solo representan un cambio estético. Eso sí, son accesorios muy codiciados por los jugadores del país, agotando muchas ediciones especiales.

¿Dónde conseguir los nuevos DualSense para la play 5?

Tanto controles como carcasas de PS5 estarán a la venta hasta el 12 de marzo de 2026 y es posible reservar cualquiera de estos productos en la página oficial de PlayStation a partir de 16 de enero. Eso sí, la fecha puede variar según el país.

Aun así, quienes estén interesados pueden estar pendientes de grandes comercios electrónicos como Amazon, eBay o Mercado Libre. Incluso, en el caso puntual de Colombia, es posible que a mediados de marzo llegue a las tiendas oficiales de Sony.

En conclusión, habrá que esperar que llega y que no llega al país, pero más importante, con qué precio lo hace. Cabe recordar que Colombia impone un 30% adicional en el precio de cualquier producto tecnológico procedente del extranjero.

