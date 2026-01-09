Estos son los nuevos colores para los Joy-Cons 2 de la Nintendo Switch 2

Mandos de la Nintendo Switch 2. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Los populares Joy-Cons 2, los controles de la Nintendo Switch 2, serán renovados, al menos en sus colores, para este 2026. Los mandos dejan atrás sus característicos azul y naranja para darle paso a dos nuevas tonalidades nunca antes vistas.

Se trata de morado y verde agua marina que ahora serán los encargados de decorar la exitosa Switch 2. La primera consola de la décima generación fue estrenada el 5 de junio de 2025 y espera vender 20 millones de unidades de aquí al 31 de marzo de este año.

Eso sí, estos nuevos Joy-Cons 2 no son un nuevo diseño para la plataforma completa, sino un pack solo para los controles del sistema de juegos. Esta es su fecha de lanzamiento mundial, la cual coincide con la publicación de un nuevo exclusivo de Nintendo.

¿Cuándo salen los Joy-Cons morado y verde?

De acuerdo con la gran N roja del Gaming, este nuevo set de accesorios para la Nintendo Switch 2 saldrá a la venta el 12 de febrero de 2026. Fecha que coincide con el día de lanzamiento de Mario Tennis Fever, el nuevo gran estreno de la consola.

Con un poco más de seis meses en el mercado, es de esperar que estos nuevos mandos para la Switch 2 sean solo el comienzo de un desfile de nuevos colores y diseños para el sistema de juegos, con tan buena fama entre los jugadores.

Mucho más teniendo en cuenta que aún no se ha podido ver el primer juego exclusivo de la saga original de Super Mario Bros para esta consola. Además, también se espera uno o dos nuevos videojuegos de The Legend of Zelda durante la generación.

Títulos para la Nintendo Switch 2 en 2026

Animal Crossing: New Horizons, Dynasty Warriors: Origins, Final Fantasy VII: Remake Intergrade y Dispatch destacan entre todas las demás como las grandes entregas para Switch 2 este 2026. Además de tres nuevos juegos pertenecientes a la franquicia de Resident Evil.

Entre los lanzamientos multiplataformas que más llaman la atención de los jugadores están: OO7 First Light, Hela y Darwin’s Paradox. Algo que refleja el poder gráfico de la actual plataforma de Nintendo y su preocupación por la potencia.

Habrá que esperar si estos videojuegos siguen moviendo las ventas de este sistema de juegos y pueda mantener el ritmo que tuvo en 2025. Un objetivo de primer orden para la multinacional japonesa que espera convertir a la Nintendo Switch 2 en el mejor debut de una consola en la historia de esta industria.

