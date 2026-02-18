Publicidad

Estas son las últimas novedades de PlayStation Plus y Xbox Game Pass: juegos y más

Los videojuegos que llegan a ambos servicios por suscripción son verdaderas joyas de la industria.

Redacción Tecnología
18 de febrero de 2026 - 12:30 a. m.
Marvel's Spider-Man 2 ha sido uno de los grandes videojuegos exclusivos de la PlayStation 5.
Foto: Canva
Aunque ya fueron revelados los títulos que se incluyen en la membresía de PlayStation Plus para este mes de febrero de 2026, independientemente del plan que tenga contratado, aún faltaba conocer los juegos que harían parte de la propuesta Extra y Deluxe. Incluso hubo noticias sobre esto en el más reciente State to Play de Sony que anunció videojuegos para este año.

Por el lado de su rival, fiel a su costumbre de llenar de verdaderos juegazos el servicio de Xbox Game Pass, estaría cerca de concretar la llegada de un videojuego muy apetecido por el público. De ser cierto, este anuncio oficial mantendría a la cabeza, ya no por mucho, al servicio de la X verde como la mejor suscripción en el mercado del Gaming, al menos el de consolas.

Juegos en PlayStation Plus Extra y Deluxe

  • Marvel’s Spider-Man 2 (PS5)
  • Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5)
  • Neva (PS5 y PS4)
  • Season: A Letter to the Future (PS5 y PS4)
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (PS4)
  • Monster Hunter Stories (PS4)
  • Venba (PS5)
  • Echoes of the End: Enhanced Edition (PS5)
  • Rugby 25 (PS5 y PS4)

Estas entregas aterrizan en PS Plus Extra y Deluxe. Eso sí, Disney Pixar Wall-E (disponible para la PlayStation 5 y la PlayStation 4) será un título exclusivo para los gamers del plan Deluxe, el más costoso de todo el servicio.

Videojuego nuevo en Xbox Game Pass

Pasando a Game Pass, Kingdom Come: Deliverance 2, con una espectacular nota de 89/100 en Metacritic, podría llegar pronto a la membresía. Vale la pena recordar que el primer juego de la saga ya está incluido en el catálogo.

Así lo insinuó la cuenta oficial de Xbox Game Pass en X con un enigmático mensaje que dejó a todos los fans de la X verde con el HYPE (expectativa) por los cielos. De confirmarse, sería una gran noticia para los clientes de Xbox Game Pass.

Kingdom Come: Deliverance 2 es un juego de rol (RPG) lanzado el 4 de febrero de 2025 que basa su éxito comercial en el realismo. Ambientada en la Edad Media, es una aventura repleta de simbolismos y cambios en la historia.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Tecnología

