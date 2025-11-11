Este era el sorpresivo final de GTA IV, hasta que el guionista cambió de opinión

En el centro, Niko Bellic, protagonista de Grand Theft Auto (GTA) IV. Foto: Rockstar Games

“Me hubiera gustado que, al final de GTA IV, Niko muriera, pero no podías hacerlo. El juego no funcionaba así”, confesó recientemente Dan Houser, guionista del título y cofundador de Rockstar Games. A quien hace referencia Houser es a Niko Bellic, protagonista de GTA IV, la primera entrega de la serie Grand Theft Auto en HD y para algunos, la mejor historia de esta exitosa franquicia.

Durante la entrevista con el pódcast de Lex Fridman, el cofundador de Rockstar explicó que estuvo a un par de decisiones de dar por muerto a Bellic en el final del modo historia del juego. Sin embargo, Dan Houser descartó la idea por razones narrativas y estructurales. Además, las veces que un videojuego ha tomado este camino, la recepción no ha sido amable, si no pregúntentele a The Last of Us: Part II.

Eso sí, el estudio desarrollador no desechó del todo esta idea, pues apenas dos años después del estreno de GTA IV, sí le dio esta clase de final al personaje principal de Red Dead Redemption (2010). Allí, John Marston termina siendo baleado por los agentes federales que él mismo ayuda para encontrar y dar de baja a los bandidos del viejo Oeste. Una historia que puede jugar en PS3 o leer en El Espectador.

No obstante, en retrospectiva, este desenlace para la historia de Grand Theft Auto IV tampoco hubiera sido descabellado, pues hasta hoy sigue siendo el videojuego más serio de la saga. Uno que se desmarcó tanto de sus antecesores, como de su sucesores por tener un tono y una atmosfera mucho más sombría, dando la impresión de ser un juego mucho más profundo y dramático que de costumbre.

¿Qué hizo especial a GTA IV?

Contrario a lo que había sido GTA: San Andreas, la cuarta entrega de la serie Grand Theft Auto se alejó mucho del exceso de chistes y personajes sin arcos dramáticos. Además, el videojuego es considerado una crítica al llamado “Sueño Americano”, pues el protagonista, Niko Bellic, se encuentra constantemente desencantado con su vida en Liberty City (Nueva York) hacia donde viajó desde Europa Oriental.

Incluso, en una de las primeras misiones del modo historia el personaje principal se lamenta de haber actuado con agresividad y violencia, pues era precisamente del círculo viciosos del cual quería salir llegando a Estados Unidos. Cabe recordar que Bellic es un inmigrante traumado por la guerra en su país de origen, y es precisamente de ese tipo de contexto social del cual quiere escapar.

Y aunque le llovieron criticas al título después de su lanzamiento por ser diametralmente opuesto a la propuesta habitual de la desarrolladora estadounidense, con el paso de los años se ha convertido en una entrega de culto. Algo motivado también por su avanzadas físicas de movimiento hiperrealistas. Algo raro de ver incluso actualmente, pero que en 2008 era una completa novedad gráfica y visual.