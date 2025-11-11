Microsoft confirma los rumores, Silent Hill 2 remake llegará a la Xbox Series X|S

Silent Hill es una de las series de Gaming más importantes en la historia de Konami y en la historia de la industria de los videojuegos. Foto: Konami

Aunque no hay una fecha oficial para su lanzamiento, Microsoft Gaming ha confirmado oficialmente que Silent Hill 2 remake se podrá jugar en la Xbox Series X|S. Algo que se suma a las anteriores pistas dadas por parte de Bloober Team -estudio desarrollador- y Konami, quienes ya se venían preparando para el anuncio.

De acuerdo con el medio TrueAchievements, el juego de terror, hasta ahora exclusivo de la PlayStation 5, se lanzará en las consolas Xbox el 21 de noviembre de 2025. Aunque es una remasterización de un clásico del género lanzado en 2001, tuvo una más que excelente recepción, vendiendo un millón de copias en 72 horas.

Su lanzamiento original se dio el 8 de octubre de 2024, solo para PS5 y PC (a través de Steam), y obtuvo una calificación de 86/100 en Metacritic. A pesar de tener un acuerdo de exclusividad con Sony Interactive Entertainment por un año, se espera que esté disponible tanto para Xbox Series, como para Nintendo Switch.

El videojuego de terror se venderá en dos versiones: una estándar y otra Deluxe. Esta última incluye un libro de arte digital y un objeto digital estético. Adicionalmente, también se pondrá a la venta un paquete que incluye tanto una copia de Silent Hill 2 remake, como de Silent Hill f, la entrega más reciente.

¿Será compatible con Xbox Play Anywhere?

Esto es toda una incógnita, pues ni el medio TrueAchievements, ni la Microsoft Store revelaron la compatibilidad de este título con Xbox Play Anywhere. Esta función le permite a los jugadores comprar un mismo juego, tanto para consola como para PC.

Eso sí, se espera que esta y otras preguntas relacionadas con Silent Hill 2 remake se resuelvan en el Xbox Partner Preview. Un evento virtual organizado por la X verde para presentar las mayores novedades de estudios terceros dentro de su catálogo.

Ese es el caso del videojuego de Konami, una de las franquicias más famosas y exitosas de la industria. Junto a la IP (propiedad intelectual) de Resident Evil, dos de los fundadores del género de terror dentro del mercado antiguo y moderno.

¿Qué historia cuenta Silent Hill 2 remake?

El juego se desarrolla en una pequeña ciudad ficticia llamada Silent Hill, la cual está envuelta en una espesa niebla. Puntualmente, en esta readaptación, el jugador experimenta una versión aún más desgastada y decadente de la ciudad.

El personaje jugable, James Sunderland, es un hombre atraído a la ciudad por la posibilidad de ver a su difunta esposa, Mary. Durante su exploración, James se encuentra con Angela Orosco, una chica de 19 años que busca a su madre.

Así mismo, Laura, una niña de ocho años que conoció a Mary cuando estaba viva, demuestra su inconformidad con que Sunderland haya llegado a Silent Hill. Mucho más cuando el hombre conoce a María, una mujer asombrosamente parecida a Mary.