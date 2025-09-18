¿Qué es un NPC en un videojuego?

NPC's (Personajes No Jugables) en Grand Theft Auto (GTA) V. Foto: Hypertextual

Un NPC (Non-Player Character) es un Personaje No Jugable que aparece en un videojuego y que no es controlado por un jugador, sino por la inteligencia artificial del juego. Tal vez dos de los ejemplos más claros son la franquicia de Grand Theft Auto (GTA) y la de EA Sports FC, antes llamada FIFA.

En la primera saga, las personas que aparecen caminando por la calle, abordo de otros carros y hasta los policías son NPC’s. Personajes que responder a la IA del juego. En la segunda saga, un NPC es cualquier jugador del equipo contrario, incluso hasta el árbitro. Sus decisiones son tomadas por la inteligencia artificial del juego que se puede personalizar en varios niveles de dificultad.

Es por eso que se habla de IA en las entregas de Gaming casi que desde su creación comercial en 1972, pues el gamer siempre ha tenido la posibilidad de jugar contra la máquina. En este caso movida por la IA y representada por personajes no jugables (NPC).

Estos personajes tienen roles tan variados como los permita el videojuego. Vendedores, enemigos y hasta aliados. Todo lo que hagan o digan sigue un patrón preestablecido desde el desarrollo del juego que se puede modificar, ahora, a partir de actualizaciones al juego.

¿De qué sirven los NPC’s en un juego?

Los NPC’s contribuyen a la experiencia del jugador ofreciendo misiones, información o simplemente poblando el entorno del juego. Esto brinda inmersión al título y hace que el gamer no sienta que está jugando solo, aunque sí lo esté haciendo, al menos a lo que respecta a otros humanos.

En el caso de las entregas deportivas, que no se limitan solo a fútbol, los personajes no jugables ofrecen un reto al usuario en varios niveles de dificultad. Algo que cobra relevancia en los modos offline, que si bien no son tan populares como jugar en línea con otras personas, son la vivencia principal de muchos jugadores dentro de un videojuego.

Sin embargo, el uso del término NPC no se limita a esta industria, pues en redes sociales se ha adoptado para describir a otras personas. Individuos que, según los cibernautas, carecen de personalidad y actúan de manera predecible, tal y como lo haría un NPC en GTA V o EA Sports FC 25.