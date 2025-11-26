Este videojuego es tan realista que ahora servirá para entrenar a pilotos de aviones Boeing

American Airlines es la aerolínea con el mayor número de pasajeros en el mundo. Solo en 2024, transportó a 226 millones de personas. Foto: Pexels

The Boeing Company es una compañía aeroespacial con sede en Arlington, Virginia, Estados Unidos. Es uno de los mayores, por no decir el más famoso, fabricante de aviones comerciales. Algunos de sus modelos más populares entre las personas son el Boeing 737, 767, 777 y 787, teniendo una cuota de mercado de casi el 50%. Es decir, casi la mitad de los aviones comerciales en el mundo, son un Boeing.

Además de todo lo anterior, la empresa estadounidense también ha sido reconocida por tener algunos de sus aviones involucrados en hechos catastróficos, pero que no han sido responsabilidad de la corporación. Por ejemplo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, el cual desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas abordo (227 pasajeros y 12 tripulantes) sin dejar rastro, era un Boeing 777-200ER.

Adicionalmente, las cuatro aeronaves secuestradas por el grupo terrorista islamista extremista Al Qaeda, el 11 de septiembre de 2001 fueron hechas por Boeing. Los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines; ambos modelos Boeing 767, fueron los que impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Un atentado que dejó casi 3.000 personas muertas.

No obstante, lejos de los hechos lamentables relacionados con esta compañía aeroespacial, ahora la multinacional norteamericana quiere seguir perfeccionando su trabajo con una alianza con un videojuego. Se trata de Microsoft Flight Simulator, como su nombre lo indica, es un simulador de vuelo desarrollado por Xbox Game Studios que será utilizado para entrenar a pilotos reales de Boeing.

Los videojuegos cada vez se parecen más a la vida real

Boeing ha desarrollado un software basado en el juego para poder simular situaciones reales a las que sus pilotos se podrían enfrentar en el día a día. Quienes sigan de cerca al mundo del Gaming sabrán que este título de la X verde es famoso por ser muy fiel a la realidad, retratar muy bien los escenarios por donde vuelan las aeronaves, sus cabinas de mando y por supuesto los efectos del clima.

“Esta es una herramienta de entrenamiento virtual que está diseñada para apoyar a los pilotos y equipos con instrumentos que permitan un aprendizaje inmersivo y accesible”, declaró la corporación. Incluso, este nuevo software, bautizado como Virtual Airplane, busca preparar mucho más y mejor a los pilotos antes de que salgan de la academia a completar sus horas de vuelo previas al trabajo real.

Como si se tratará de un jugador que configura la ruta que va a hacer y con qué tipo de avión la va a trazar, este sistema hecho por Boeing y potenciado por Microsoft Flight Simulator le permite a los entrenadores modificar aspectos de la experiencia para adaptarlos al estilo de vuelo de cada piloto. “Los pilotos pueden potenciar sus habilidades y los entrenadores pueden confeccionar sus lecciones para adaptarlos a cada necesidad”, dijo Chris Broom, vicepresidente de Boeing Global Services.

¿Qué hace a Microsoft Flight Simulator tan realista?

Con una longevidad de más de 45 años en el mercado, esta saga de simuladores de vuelo tiene 16 entregas diferentes, siendo la de 2024 la más reciente y la primera y única en estrenarse desde el día uno para consolas. Antes de eso, este juego estaba reservado solo para los usuarios de computador (PC), pues la exigencia visual de este título demanda un procesador y tarjeta gráfica muy potente.

Siguiendo con Microsoft Flight Simulator 2024, su Aviator Edition -una versión de lujo- ofrece casi 150 aeronaves diferentes y la posibilidad de aterrizar en más de 40.000 aeropuertos alrededor del globo terráqueo. Es tan viva y real la experiencia en este título que, volviendo a una de las historias que contamos al principio de esta nota, el videojuego sirvió en la investigación de la desaparición de un avión.

La Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte concluyó que, el piloto responsable del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en el océano Indico en 2014 había trazado la misma ruta inicial en Microsoft Flight Simulator un mes antes del viaje. Aunque este dato no se tomó como una prueba fehaciente de que lo ocurrido fue un acto premeditado del capitán Zaharie Ahmad Shah, deja en evidencia que muchas veces los juegos pueden simular muy bien la realidad y la línea entre las dos es cada vez más borrosa.