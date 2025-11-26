Este videojuego lo hará sentirse como un verdadero astronauta

Yuri Gagarin, El primer astronauta en la historia, fue un piloto soviético que viajar al espacio el 12 de abril de 1961. En ese momento, se mantuvo durante más de 100 minutos orbitando alrededor de la Tierra. Foto: Steam

Por un momento, imagínense lo siguiente. Está a bordo de una nave espacial que despega con éxito desde la Tierra, atraviesa la atmosfera del planeta y pone rumbo a la Luna. El ingreso a nuestro único satélite natural es exitoso y luego de más de 50 años -Eugene Cernan el 14 de diciembre de 1972 en el marco de la última misión tripulada del Apolo 17-, un humano pone sus pies en suelo lunar.

Todo lo anterior ya lo hace posible, al menos virtualmente, Reentry - A Space Flight Simulator, un videojuego desarrollado por Lyra Creative y publicado en fase de acceso anticipado desde 2018 para computador (PC). Es tan realista este título que está basado en información oficial de uno de los programas reales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio o más conocida como (NASA).

Más allá de simplemente hacer un viaje interplanetario, el juego propone conocer el trasfondo de la industria aeronáutica y cómo funciona el antes, el durante y el después de un despegue. Y aunque el gameplay presenta muchos conceptos difícil de entender y mucho más de aplicar, a través de misiones en la academia de astronautas es posible aprenderlos todos, o por lo menos los necesarios, para seguir vivo.

Al ser un simulador hiperrealista desde ya les decimos a los entusiastas del espacio que van a necesitar una tarjeta gráfica y un procesador tremendamente potentes para poder jugar esta entrega. Las locaciones disponibles para la exploración son tremendamente detalladas y están hechas a escala de como se verían y se percibirán en la realidad. Incluso simulando sus efectos en el cuerpo de una persona.

Precio de Reentry - A Space Flight Simulator en Steam

A juzgar por las reseñas de quienes hasta ahora han probado el videojuego, podemos decir que es un absoluto éxito entre los jugadores, pues el 97% de las críticas son positivas. Eso sí, no hay que perder de vista de que la versión disponible es apenas un acceso anticipado, no el software final, por lo que muchos aspectos de jugabilidad o visuales pueden haber cambiado de aquí a su fecha de lanzamiento.

Hablando de eso, el juego apareció en Steam, la biblioteca de títulos para PC más grande del mundo, el pasado 7 de noviembre de 2025 cumpliendo con las expectativas, al menos en el poco tiempo que lleva a la venta. Siguiendo con eso, quienes quieran y puedan ejecutar esta entrega en su computadores solo tendrán que pagar COP 81.000 por ella. Un precio modesto para un simulador tan serio.

Por último y respecto al estudio desarrollador detrás de Reentry - A Space Flight Simulator, es una pequeña empresa de Gaming ubicada en Helsinki, Finlandia especializada en simuladores. Para ellos, la diferencia entre videojuegos y simulación es cada vez más difusa y con propuestas como estas esperan hacer ver a los juegos como verdaderas y útiles herramientas para campos más allá del entretenimiento.