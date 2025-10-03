Esto es todo lo que sabemos sobre Halo: Combat Evolved Anniversary

Halo: Combat Evolved Anniversary se lanzará en 2026 para celebrar los 25 años de la franquicia y de la marca Xbox. Foto: Wikipedia

Aunque hasta el 24 de octubre de 2025 no habrá noticias oficiales sobre la saga Halo, tal vez la más importante en la historia de Xbox. Hay mucha información respecto al futuro de la serie de Gaming, lo que involucra, sin lugar a dudas, la posibilidad de un nuevo videojuego que conmemore esta icónica franquicia.

Por eso, el Halo World Championship fue el escenario escogido por Halo Studios -antes 343 Industries- para relevar a la enorme comunidad del juego cuáles son los planes para 2026. Año en el que Halo: Combat Envolved, primer título de la saga, cumplirá 25 años, al mismo tiempo que Xbox y su primera consola de la historia.

Razones suficientes para creer que el estudio desarrollador, bajo el ala de Xbox Game Studios, comunicará oficialmente un remake de esta entrega de 2001. Además, lo haría aprovechando las bondades técnicas del motor gráfico Unreal Engine 5, propiedad de Epic Games y que está vigente en la industria desde 2022.

Incluso, se habla Halo 6 como el futuro inmediato en la historia de esta franquicia. Adicionalmente, se presume que Halo Studios no estaría trabajando solo en este proyecto. El cual aparte de presentar Halo: Combat Evolved Anniversary, el año que viene y un videojuego completamente nuevo en la serie, prepara más sorpresas para los fans.

¿Qué otro estudio trabaja en el remake del primer Halo?

Tal parece, según información del medio y el creador de contenido especializado en Gaming, XboxEra y MrRebs, un desarrollador neerlandés llamado Abstraction trabaja de la mano con Halo Studios en Halo: Combat Evolved Anniversary para 2026.

Esta colaboración, de confirmarse, podría significar el primer cambio en los planes iniciales de este proyecto, pues no utilizaría el motor gráfico Unreal Engine 5, reservándolo solo para Halo 6, sino un motor híbrido parecido al de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Esta modificación le permitiría al equipo de desarrolladores mejorar gratamente la calidad visual de Halo: Combat Evolved (2001) sin perder la esencia del videojuego original. Incluso, le podría dar la posibilidad de jugarse fuera de una consola Xbox.

Halo: Combat Evolved Anniversary ¿El primero en PS5?

Siguiendo con las especulaciones previas al evento oficial este próximo 24 de octubre de 2025, parte de los rumores apuntan a que el remake de Halo: Combat Evolved sería el primer juego de la serie en estar disponible para una plataforma PlayStation.

Aunque aún es una información que se debe tomar con mesura, no es descabellado pensar que en busca de ampliar su base de jugadores y el número de copias vendidas, Xbox planee un lanzamiento multiplataforma que incluya a la PS5 de Sony.

Incluso, algunos murmullos hablan de la posibilidad de que este nuevo título no posea un modo multijugador online. Este apartado, legendario en la franquicia, estaría destinado en otra entrega independiente que apunte al género Battle Royale, algo similar a lo que hace Fortnite.

¿Por qué es tan importante Halo para Xbox?

Todo parece indicar que todos estos proyectos alrededor de la IP (propiedad intelectual) más valiosa de Xbox comenzaron su proceso de preproducción en enero de 2024, siendo el modo multijugador online el más prioritario para la marca.

Este aspecto marcó un antes y un después, no solo para la saga, sino también para la industria en general. Halo: Combat Evolved y la Xbox original, ambos de 2001, señalaron el modo multijugador en línea como un estándar y un diferencial con su competencia, en ese entonces la PlayStation 2 de Sony y la Nintendo GameCube.

Fue tanto el éxito de este juego que definió a la X verde como un nuevo estandarte en la industria y el mercado de los sistemas caseros. Además, vendió más de seis millones de copias y ayudó a despachar 24 millones de Xbox en todo el mundo.