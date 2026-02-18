Estos son los videojuegos de la franquicia God of War más exitosos de la historia

Portadas de God of War (2018) y de God of War: Ragnarök (2022). Foto: Canva

Decir que God of War es una de las franquicias más exitosas en la industria de los videojuegos es una obviedad. La IP de Santa Monica Studios es una de las propiedades intelectuales exclusivas más famosas de Sony Interactive Entertainment. Su influencia en los gamers de PlayStation es incuestionable.

Y aunque mucho tiempo ha pasado desde el estreno de su primer juego, en 2005, la historia de Kratos sigue alimentando la costumbre de jugar a ser el dios de la guerra. Ni el giro de 360 grados en el enfoque ni la historia principal de los títulos en 2018 han alejado a veteranos y nuevos fans de la saga.

Es precisamente la entrega de ese año y su secuela en 2022, God of War: Ragnarök, las que han fortalecido su legado en el Gaming, respaldadas con un aspecto que no se puede discutir: el dinero. Recientemente uno de los productores de la desarrolladora de estos videojuegos reveló estas cifras.

Ingresos de God of War y God of War: Ragnarök

Rich Fleider, productor de Santa Monica Studios, confesó que God of War (2018) y God of War: Ragnarök generaron más de USD 1.400 millones en ventas entre los dos. Esto los hace los juegos más vendidos de la serie.

God of War (2018) ha comercializado más de 23 millones de copias y God of War: Ragnarök otros 15 millones de juegos. Además, ambos ostentan una puntuación de 94/100 en Metacritic. Los mejor valorados por la crítica.

Una calificación que comparten con el primer título de la franquicia en 2005, que también tiene 94 puntos sobre 100. Sin embargo, supera y por mucho tanto en ventas como en valoración a todas las demás entregas de la saga.

El premio por hacer juegos nuevos

El valiente y hasta arriesgado reinicio de la trama principal que hicieron estos dos juegos fue muy bien pagado por la crítica y el público. Vale la pena recordar que en estos videojuegos es que aparece Atreus, hijo de Kratos.

Incluso ambos títulos exploran una faceta diferente del protagonista, quien, alejado de la furia de las entregas anteriores, ahora se le ve en un papel más protector. Todo esto para evitar que su primogénito cometa más errores.

Por último, la estética de God of War deja atrás la mitología griega y toma como bandera la nórdica. Esto les entregó a los diseñadores más escenarios por explorar y la posibilidad de extender la serie de juegos por muchos años.

Actualmente, tanto God of War (2018) como God of War: Ragnarök se encuentran disponibles para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5.

