Football Manager 2026 tendrá licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Football Manager 26 se suma a FIFA Rivals como los únicos videojuegos actuales con la licencia oficial de la FIFA y sus torneos como el Mundial de fútbol. Foto: SEGA - SEGA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sega ha anunciado que la próxima entrega del juego de simulación de gestión de fútbol, Football Manager 2026, integrará por primera vez una licencia de la FIFA para agregar las competiciones oficiales de la organización. Ese es el caso de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El juego se basa en la toma de decisiones estratégicas para un club de fútbol.

Desde los fichajes de jugadores, tácticas y el manejo de la plantilla, este videojuego llama la atención por su realismo en la gerencia deportiva. El lanzamiento de esta versión 2026 está previsto para el próximo 4 de noviembre de 2025, cuando llegará a todas las plataformas a nivel global, incluyendo consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC, en la que es tremendamente popular.

Ante este lanzamiento inminente, Sega ha dado a conocer que la nueva entrega dispondrá de la primera colaboración oficial con FIFA, gracias a un acuerdo plurianural entre la compañía de videojuegos y el organismo rector del fútbol mundial. Cabe recordar que el organizador de todas las Copas del Mundo de la historia rompió su acuerdo de exclusividad con Electronic Arts en septiembre de 2022.

En concreto, este acuerdo se traduce en que el videojuego podrá incluir las licencias oficiales de las mayores competencias de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Además del Mundial 2026, el cual se celebrará en Norteamérica el próximo verano, los usuarios también podrán acceder a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y la Copa Mundial de Clubes 2029.

¿Qué se podrá jugar y ver de la Copa del Mundo en Football Manager 2026?

Para ello, Sega ha explicado que introducirán un módulo de gestión internacional renovado y jugable en Football Manager 2026, aunque este llegará en una actualización de contenido el año que viene para todas las versiones del título, incluidas las de consolas y la ‘Touch’ de Apple Arcade. Cabe recordar que este juego es multiplataforma, es decir, está disponible en más de un sistema de juego al mismo tiempo.

La compañía ha indicado que ofrecerá más detalles completos de las características de estas competiciones próximamente, pero ha adelantado que para la Copa Mundial de la FIFA 2026, se incluirán los kits oficiales de las 48 selecciones nacionales que harán parte del torneo junto a los gráficos de transmisión y la marca del Mundial. Vale la pena recordar que será la primera Copa del Mundo con tal cantidad de participantes.

Además, también será la primera cita orbital en jugarse en tres países diferentes. Estados Unidos albergará una Copa Mundo por segunda vez en su historia, la primera fue en 1994. México recibirá la Copa Mundial por tercera vez en la historia -1970 y 1986 fueron las dos anteriores- y Canadá sí es el debutante en esto de coorganizar un Mundial de fútbol, pues será la primera vez en la categoría masculina y de mayores.

¿Qué más deberíamos saber sobre Football Manager?

Football Manager es una famosa saga de juegos de simulación de gestión de fútbol desarrollada por Sports Interactive y publicada por Sega, el popular exfabricante de consolas de sobremesa. La entrega pone al gamer en el papel de un entrenador, pero con el objetivo de liderar mucho más que las acciones del equipo dentro del campo de juego. La gloria no se limita a las victorias deportivas, sino también administrativas.

Sports Interactive, su estudio desarrollador, es de origen británico y diseñó el primer videojuego en 2004, tanto para consolas y PC, como para dispositivos móviles. A medida que ha pasado el tiempo, la franquicia ha acumulado mejores ventas año con año. Para la versión de 2023 se lograron comercializar casi siete millones de copias. Mismas cifra que logró el juego de 2024 durante sus primeros 100 días en el mercado. Al final, fueron más de 14 millones de copias despachadas.

Actualmente, el título de 2025 está disponible con la suscripción de Netflix, para la versión móvil, y con la de Xbox Game Pass en el caso del juego para consola. Aun así, sigue registrando muy buenos números de venta, especialmente en otros plataformas como la PlayStation 5 y la Nintendo Switch 2.