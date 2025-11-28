Fortnite: ¿Cuáles son las skins más exclusivas, difíciles y raras de conseguir?

Travis Scott, el famoso rapero estadounidense, es uno de los personajes más difíciles de conseguir en Fortnite. Foto: Fortnite

Para quienes no lo saben, skins, dentro del mundo de Fortnite y sus jugadores, hace referencia a los personajes con lo que cada gamer puede jugar. Y aunque es común que otros juegos también le den un nombre a sus personajes -por ejemplo campeones en League of Legends- el caso del videojuego creado por Epic Games es diferente, pues es un verdadero multiverso lleno de personajes.

En Fortnite es posible encontrar skins figuras relacionadas con el Gaming, pero también es común encontrar caras conocidas de industrias completamente distintas. J Balvin, Maluma, Sabrina Carpenter y más protagonistas del mundo del espectáculo que han cedido su nombre y su imagen para poder hacer parte de este multiverso tan popular y competitivo dentro de la escena de los eSports.

Aunque hay skins muy fáciles de conseguir, sea jugando, comprando un pase de batalla de temporada o adquiriéndolas en la tienda del juego, hay otras que realmente son una rareza. Verlas en los diferentes modos de juego y mapas es muy difícil y conseguirlas para la colección personal mucho más. Por eso, estas son las skins más exclusivas, raras y difíciles de conseguir en Fortnite.

Las primeras skins raras en Fortnite

Lo primero que hay que decir es que hay un factor común entre las skins más raras del juego, pues casi todas pertenecieron a eventos exclusivos y por tiempo limitado. Eso hace que muy pocos usuarios hoy las tengan, pues luego de terminado el evento, estos personajes puestos no fueron puestos a la venta en la tienda virtual, lo que limita su circulación “comercial” dentro del videojuego.

Ahora sí, la primera skin que se hizo tremendamente rara en el título fue Renegade Raider (Asaltante Renegado) ¿Por qué? Solo apareció en el pase de batalla de la temporada uno. Lo que quiere decir que solo los jugadores más veteranos y aquellos que hoy superen el nivel 20 en la entrega y hayan podido comprarla, la tienen. Por si se lo preguntan, no, ya no está disponible en la tienda de Fortnite.

Otra skin que hace parte de los primeros años del juego es Caballero Negro (Black Knight). Esta apareció en la temporada dos y se incluyó en el pase de batalla como la mejor recompensa. Tanto en ese momento, como ahora, no tuvo precio y hoy es muy difícil, por no decir imposible, de tener. Solo jugadores de antaño que completaron dicho pase de batalla, hoy la tienen entre sus posesiones.

Otras skins difíciles de conseguir en Fortnite

Viuda Negra : El personaje de Marvel estuvo un par de veces a la venta, pero desde 2018 no se le ve en la tienda

Skull Tropper : Este justiciero vestido de morado fue gratuito en 2017. Desde entonces, no se sabe nada de él.

Royale Bomber : Solo estuvo disponible en un pack a la venta que incluía una PlayStation 4.

Deriva : Es tan exclusiva esta skin que aparte de solo estar disponible con el pase de batalla de la temporada cinco, capítulo uno, para tenerla era necesario conseguir 200.000 puntos de XP.

Galaxy : Su rareza radica en que solo fue entregada a quienes compraron un Samsung Galaxy Note 9 o un Samsung Galaxy Tab S4 durante su lanzamiento.

Wildcat: Esta estaba atada a la Nintendo Switch 1, por lo que quienes no la compraron en su momento hoy tienen que verla de lejos.

Finalmente, personajes como Travis Scott y Kratos también son muy exclusivos, pues hicieron parte de eventos por tiempo limitado que no se volvieron a incluir dentro del contenido del juego. Además, al tampoco estar disponibles a la venta en la tienda de Fortnite hace que ni siquiera un millón de paVos (moneda virtual del juego) sean suficientes para tener las skins más raras de este exitoso multiverso.