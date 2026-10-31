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Una serie de videojuegos para entender las elecciones de EE. UU. y a Trump

En septiembre, la Casa Blanca hizo un videojuego en el que había que cazar migrantes. Un experto en comunicación política nos habla de este formato, que aplicamos también para hablar de lo que viene el martes con las elecciones.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
Donald Trump podría perder el control en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
Donald Trump podría perder el control en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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Para Donald Trump todo es un juego. Literalmente. El pasado 3 de septiembre, a dos meses de las elecciones, la Casa Blanca publicó una serie de videojuegos para promocionar la agenda del gobierno. En uno de ellos, el más escandaloso, el objetivo era cazar migrantes para deportarlos. Se llama Rio Run, es una copia de la clásica culebrita, y el jugador recorre el río Bravo atrapando personas mientras un contador suma deportaciones. El video de lanzamiento lo resumía en una frase: “No podemos dejar de ganar”.

“Llevan años jugando con la vida de…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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