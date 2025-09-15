Resident Evil requiem llegará a Nintendo Switch 2 el mismo día que PS5 y Xbox

Resident Evil requiem es la más reciente entrega de la saga de terror más exitosa y famosa saga del Gaming. Foto: Xbox

Resident Evil Requiem fue anunciado en el Summer Game Fest 2025 como un videojuego de terror y supervivencia desarrollado y publicado por Capcom. Emerge como la secuela de Resident Evil Village y la undécima entrega principal de la franquicia de Resident Evil. Hasta julio de este año, la saga ha vendido casi 175 millones de copias a lo largo de casi 30 años.

Este nuevo título de la serie estará disponible a principios de 2026 para la PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. Para esta última consola, el anuncio llegó el 12 de septiembre de 2025 por medio de un Nintendo Direct. Presentándose como la gran propuesta third party (de un estudio tercero) para la única videoconsola de décima generación en el mercado.

La historia transcurre en el año 2028 en una ciudad intermedia de Estados Unidos, cuando una agente del FBI llamada Grace Ashcroft, es enviada a investigar misteriosas muertes. Todo esto sería una situación normal para un policía, pero el escenario de los extraños sucesos está cerca de Raccoon City; lugar donde está situado el Hotel Wrenwood, sitio donde hace ocho años la madre de Grace falleció.​

La madre de Grace, Alyssa Ashcroft, fue un personaje jugable en Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File #2. Bajo esta subtrama se desarrolla la historia de Resident Evil requiem, el cual estará disponible para Nintendo Switch 2 ¿Se verá muy diferente a la experiencia y gráficos en una PlayStation 5 o Xbox Series X?

¿Cuándo sale Resident Evil requiem?

El nuevo juego de Capcom saldrá a la venta tanto para Nintendo Switch 2 como para PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 27 de febrero de 2026. Ese mismo día, Resident Evil 7 y Resident Evil 8: Village llegarán a la consola de la gran N roja.

Estos tres anuncios representan un paso gigante para la multinacional japonesa, pues demuestra el verdadero poder gráfico de la Switch 2. Tal vez el ítem que más le pedía la industria Nintendo durante la generación de la primera plataforma híbrida.

El nuevo sistema de la compañía nipona, lanzada el 5 de junio de 2025, se perfila como un nuevo canal de comercialización para estudios third party. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma ¿Qué tan bien verán los videojuegos AAA en la Nintendo Switch 2?

Resident Evil requiem ¿PS5 o Nintendo Switch 2?

Lo primero que hay que decir es que esta comparación se hace con base a los tráileres mostrados para cada una de las consolas. Hasta no publicarse el juego o al menos mostrarse parte del gameplay es imposible darse una idea completa de que tantas diferencias hay entre la versión de consolas de sobremesa y la híbrida de Nintendo.

Con eso claro, todo parece indicar que el nuevo título de Capcom funcionará a 30 FPS en la plataforma de Nintendo y a 60 en la de Sony y la Xbox Series X. Además, como se suponía, solo se podrá llegar a una resolución 4K en la PlayStation 5 y los sistemas de Xbox.

En general, a juzgar por el tráiler de Resident Evil requiem para la Nintendo Switch 2, habrá un recorte en sombras, detalles en el cabello de los personajes e iluminación. Y a pesar de las diferencias son aún más marcadas al compararlo con la versión para PC, el resultado es favorable para los usuarios de Nintendo y el motor gráfico RE Engine.