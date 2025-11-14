¿Qué es la Steam Machine y por qué está generando tanto revuelo entre los gamers?

La Steam Machine junto a sus nuevos controles fabricados por Valve. Foto: PC Gamer

El 25 de febrero de 2022, Valve lanzó al mundo su primera consola portátil, la Steam Deck. Esta, lejos de parecerse a las antiguas propuestas de Nintendo y PlayStation, hace parte de la categoría de PC gamer “consolizado”, lo que significa que tanto en su interfaz como en su sistema operativo, funciona de la misma forma que un computador para jugar.

A pesar de competir en el mercado contra la Nintendo Switch 1, en la categoría portátil, y la infinidad de opciones de PC gamers, la Steam Deck emergió como el PC “consolizado” más exitosa del mundo. Según estimaciones, hasta junio de 2025 se habían vendido entre cuatro y siete millones de unidades. Un rango muy por encima de las cifras de sus competidores Lenovo, Asus, Logitech, entre otros.

Bajo este contexto tan favorable para Valve, el cual también posee la biblioteca de juegos para computador más grande del planeta, muchos imaginaron que estaría cerca el anuncio de una segunda versión de esta plataforma portátil. Sin embargo, y sorprendiendo a millones de jugadores, la compañía decidió postergar esta presentación, pues desean que el sistema sea un verdadero salto técnico.

“Queremos asegurarnos de que la Steam Deck 2 suponga una mejora de rendimiento lo bastante significativa como para que tenga sentido como un producto independiente”, le dijo Pierre-Loup Griffais, ingeniero de software de Valve, a IGN en una entrevista. En su lugar, la marca de Gaming anunció oficialmente un control, unos lentes VR y la primera consola doméstica de su historia, la Steam Machine.

¿Qué es la Steam Machine?

Para comenzar, este nuevo producto de la marca estadounidense sigue el mismo modelo de la Steam Deck, pues ofrece la misma experiencia de tener un PC gamer entre las manos, pero estilizado para parecerse y funcionar como una consola de sobremesa tradicional, de la misma forma que lo hace Nintendo desde 1985, PlayStation desde 1994 y Xbox desde el 2000.

Sin embargo, la gran propuesta de la Steam Machine es la potencia gráfica. Quiere llevar la calidad visual de los mejores computadores gamers del mundo a una plataforma práctica y fácil de usar. Según Valve, este nuevo sistema de juegos, pensado para funcionar en un televisor, como lo haría una Nintendo Switch 2, una PS5 o una Xbox Series X, tendrá seis veces mejor rendimiento que la Steam Deck.

Utilizará SteamOS, un sistema operativo propio de la empresa basado en Linux, pero mantendrá su código abierto que le permite a los usuarios instalar otras aplicaciones ajenas a los videojuegos e incluso cambiar el sistema operativo a Windows 11. Una característica que lo asemeja a un PC tradicional y que lo mantiene en el segmento que hoy ocupan otros fabricantes importantes en la industria.

Especificaciones técnicas de la Steam Machine

Procesador (CPU): AMD Zen 4

Tarjeta gráfica (GPU): AMD RDNA3

Memoria RAM: 16 GB

Almacenamiento interno: 512 GB o 2 TB

Wifi: 6E

Bluetooth: 5.3

Resolución: 4K a 240 Hz o 8K a 60 Hz

Iluminación: 17 focos LED RGB personalizables

Tamaño: 15 cm de alto, 16 cm de largo y 15,5 cm de ancho

Peso: 2,6 kg (el mismo peso de un par de libros apilados)

¿Dónde se podrá conseguir la Steam Machine?

Actualmente, la única manera de adquirir una Steam Deck es a través de la página web oficial de Valve, es decir, la compañía no tiene acuerdos firmados con distribuidores en los países en los que tiene presencia. Lo anterior hace más difícil poder adquirir una unidad del sistema de juegos portátil, por lo que en el marco del anuncio de la Steam Machine, la marca respondió a este requerimiento.

“La distribución de la Steam Machine será igual que la de la Steam Deck, pero hemos escuchado las críticas de los jugadores y estamos trabajando tras vestidores para mejorar este aspecto de nuestras consolas”, señaló Valve en una entrevista con Eurogamer. Muy contrario a la distribución de las plataformas de Nintendo, PlayStation y Xbox que tienen una mayor y mejor presencia física en el mundo.

¿Por qué la Steam Machine es importante para el futuro de las consolas?

Como ya lo han podido notar, en esta nota constantemente hemos estado comparando a la nueva Steam Machine con las actuales propuestas de Nintendo, PlayStation y Xbox. Nosotros las ponemos en la misma balanza porque, más allá de que la nueva consola de Valve siga siendo un PC gamer de sobremesa y parte de su competencia serán los fabricantes de computadores, es innegable que esta plataforma en la puerta de entrada de Steam al mercado de las consolas caseras.

Al poner su apuesta de valor más grande en la potencia gráfica y en ser un sistema abierto, le está enviando un mensaje claro a los tres gigantes de este segmento: Nintendo, PlayStation y Xbox. Por eso no dudamos de que cuando estén listas la próxima Xbox y la PlayStation 6 (2027 o 2028) tendrán el mismo público objetivo de la Steam Machine, al igual que la ya estrenada Nintendo Switch 2.

¿Cuándo sale la Steam Machine?

Valve aseguró que la fecha de lanzamiento será a principios de 2026. Aún falta la presentación oficial del producto, que servirá para conocerlo más de cerca. En conclusión, la Steam Machine llegará para revolucionar la industria de los videojuegos. Una décima generación de videoconsolas que ya no solo tendrá a los tres de siempre, sino ahora con un cuarto invitado con amplia experiencia en la categoría de juego en PC, la segunda más grande en términos de número de jugadores, pero que al frente tiene a marcas gigantes en el mercado de las consolas.