PlayStation cree que sus juegos exclusivos en PC lo harán vender más consolas

Para 1994 Sony ya era exitoso en el negocio de la música y de los artefactos para escucharla, fuera en casa o caminando por la calle. Sin embargo, ese año la compañía nipona creó una de las marcas de Gaming más importantes de los últimos años, PlayStation. Aunque el éxito de esta empresa se sustenta en la venta de sus consolas, su ecosistema va mucho más allá de plataformas para jugar.

Sony Computer Entertainment -desde 2016 Sony Interactive Entertainment (SIE)- no solo es la casa matriz de la PS1, PS2, PS3, PS4 y PS5 sino también de todos los videojuegos que se pueden gozar en estos sistemas. Si bien PlayStation construyó sus dos primeros catálogos a partir de estudios terceros, esto le dio la base para contar sus propias historias.

La PlayStation 3 fue el hogar de grandes títulos como The Last of Us, Uncharted y muchos otros que ya se habían hecho con un nombre como Gran Turismo y God of War. En la consola siguiente aparecieron IP’s importantes como Until Dawn, Horizon Zero Dawn y Spider-Man. En un principio se pensó que PlayStation intentaría rivalizar con Mario, como lo hizo Sonic en su tiempo, haciendo a Crash Bandicoot uno de sus exclusivos.

No obstante, esta pelea no se dio, o al menos no de manera competitiva, hasta el nacimiento de Astro Bot, la simpática franquicia que ya tiene un GOTY a sus espaldas. Y así se puede seguir enumerando sagas y entregas que han sido los responsables de vender casi 550 millones de consolas. Stray, Ghost of Tsushima, Demon’s Souls, Sackboy, Ratchet and Clank y Returnal son de esas historias que quedan para siempre atadas a un sistema.

No obstante, desde el comienzo de la actual generación (2020), acusada de ser la del catálogo más corto de la historia, Sony está llevando sus entregas exclusivas a otras plataformas. No a otras consolas, tal como lo hace Xbox, sino a PC; ese mercado que representa casi una cuarta parte de la industria y que está acaparando los mejores avances tecnológicos del Gaming.

¿Por qué PlayStation lanza sus exclusivos en PC?

De acuerdo con la firma de análisis Newzoo, China es el segmento de jugadores más grande del mundo, 681 millones. Además, se equipara a Estados Unidos en beneficios económicos con más de US $46.000 millones, y la mayoría allí no juega en consola, sino en PC.

“Publicar en PC hace muchas cosas posibles, como alcanzar una nueva audiencia que no posee consolas, especialmente en regiones donde las consolas no son tan populares”, dijo Shuhei Yoshida, exdirectivo de PlayStation Studios en el pódcast Sacred Symbols.

PlayStation Studios es la subdivisión de la compañía nipona que publica y distribuye los exclusivos de la marca. Por ejemplo Marvel’s Spider-Man remastered fue lanzado con bombos y platillos en enero de 2025, pero resultó con muchos más problemas de los esperados.

¿Por qué PlayStation no hizo esto antes?

En palabras del propio Shuhei Yoshida, la empresa antes de la actual generación de videoconsolas tenía una mentalidad más cerrada. Eso sí, Sony Interactive Entertainment no ejecuta esta estrategia para perder jugadores o posibles compradores de sus consolas.

“La idea es que esa gente pueda convertirse en aficionados de una saga particular, y cuando un nuevo videojuego en esa serie salga, puedan convencerse de comprar una PlayStation”, explicó el exdirectivo de PlayStation Studios en el mismo pódcast.

Y si bien es imposible a hoy saber con certeza si la movida está resultando exitosa, tampoco se puede decir lo contrario. Aun así, PlayStation se guarda algunos de sus mejores exclusivos para su consola más moderna, como es el caso de Astro Bot en la PS5.

PlayStation gana más dinero publicando para PC

Puede parecer una afirmación osada, pero Yoshida fue el encargado de dejarlo así de claro. “Es mucho más barato que crear un título original. Así que es casi como imprimir dinero, y eso nos ayuda a invertir en nuevos títulos, ahora que el coste de los videojuegos ha aumentado”.

Para nadie es un secreto que los costos de producción de los juegos lo único que ha hecho con el tiempo es crecer, por lo que diversificar la fuente de ingresos los hará más rentables. Habrá que esperar hasta donde lleva esto PlayStation y si habrá títulos inamovibles de sus consolas.

Por el momento The Last of Us: Part II llegará en abril y Stellar Blade en junio a PC’s. Pero no serán los únicos, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West y Marvel’s Spider-Man 2 ya esperan una fecha para estar disponibles en ordenadores. La apuesta es por poner las mejores cartas sobre la mesa y esperar que el plan funcione.

PlayStation no teme perder jugadores por lanzar sus exclusivos para PC

Además, parece que el horizonte a seguir por parte de PlayStation es lanzar sus títulos de manera simultánea, tanto en la PS5 como en computadores. Midnight Murder Club en febrero y Lost Soul Aside en mayo son solo la punta de lanza para lo que pretende Sony en el futuro cercano.

“No hemos confirmado ninguna tendencia de ese tipo (éxodo de jugadores de PlayStation hacia PC) en estos momentos, ni lo vemos como un riesgo importante”, declaró Hiroki Totoki, presidente de Sony, lo que deja más que claro que la multinacional está cómoda con su actual estrategia.

En conclusión, PlayStation seguirá enviando sus mejores exclusivos a probar suerte en el territorio de los PC. No obstante, tendrá que asegurarse que la calidad de sus juegos allí sea igual a los de su consola. Al menos si quiere estar convencido de persuadir a cientos de millones de jugadores de que una PS5 es mejor que un computador para jugar videojuegos.