Ya se estrenó Call of Duty: Black Ops 7 y esto es todo lo que debe saber sobre el videojuego

Call of Duty: Black Ops 7 está incluido en el plan Ultimate de Xbox Game Pass desde el día una de su estreno.

El 25 de octubre de 2024 Activision publicó Call of Duty: Black Ops 6 para PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 5, siendo el primer título de la saga en estar incluido desde el día uno en el servicio por suscripción Xbox Game Pass. Todo esto tras la compra de parte de Microsoft Gaming de Activision Blizzard por casi USD 70.000 millones en la operación más cara en la historia de esta industria.

Aunque la entrega de disparos en primera personas no tuvo críticas genuinamente malas, su calificación de 83/100 en Metacritic dejó más dudas que certezas sobre la vigencia de la franquicia luego de más de 20 años en el mercado. Sin embargo, Satya Nadella, CEO de Microsoft, lo calificó como “el fin de semana de lanzamiento más grande en la historia de la serie”, aumentando el número de suscriptores a Game Pass ese mismo día y un 60% más de ventas en PlayStation y Steam en comparación con Call of Duty: Modern Warfare III (2023).

Ahora es el turno de Call of Duty: Black Ops 7, disponible a partir del 14 de noviembre de 2025 para las mismas plataformas. Sin embargo, ahora el panorama es distinto, pues Battlefield 6 de Electronic Arts (EA), un juego del mismo género, arrasó en el mercado con más de 10 millones de copias vendidas y un pico de casi un millón de jugadores en simultáneo. Un éxito sin apelativos y sin tibiezas.

Por eso había tanta expectativa por el lanzamiento de la propuesta de Activision, pues es un hecho que es la franquicia bélica más vendida de todo los tiempos con casi 500 millones de copias vendidas. No obstante, EA con Battlefield 6 quiere darle la vuelta a la situación y, a pesar de no lanzar un videojuego de esta misma saga anualmente, quitarle paulatinamente cuota de mercado a la serie Call of Duty.

¿Cuántas personas están jugando Call of Duty: Black Ops 7?

De acuerdo con números de Steam, el nuevo shooter (juego de disparos) acumula apenas 258.000 jugadores en simultáneo en lo que llevamos del día. Muy por debajo de los más de 750.000 que jugaron simultáneamente Battlefield 6 en la misma plataforma durante su pico más alto. Además, las reseñas tampoco le permiten al título de Activision despegar y posicionarse entre los más queridos y valorados.

Según las reseñas disponibles en Steam, un 49% son positivas y el 51% restante son negativas. Una señal de alarma para el estudio desarrollador, propiedad de Xbox, que esperaba recuperar su posición de privilegio en el mercado luego del traspié con el modo multijugador gratuito que estrenó la semana pasada Battlefield 6, el cual tuvo muchos problemas técnicos para computador.

Incluso, algunos jugadores que ya probaron el videojuego reportan bugueos, lags y demás problemas, especialmente en el modo campaña que muchas reseñas ha señalado como “el peor en la historia de la serie”. En conclusión, el primer día de Call of Duty: Black Ops 7 está resultando más discreto de lo que el nombre del estudio y la IP (propiedad intelectual) demandan. Aun así, desde El Espectador no queremos hacernos una idea ajena sobre el juego, así que espere muy pronto la comparación de esta entrega con Battlefield 6.