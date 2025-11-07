Con el retraso de GTA VI confirmado, parece que GTA V volverá a PlayStation Plus

GTA V es el único videojuego de la saga en estar disponible para tres generaciones de consolas diferentes; PS3 y Xbox 360, PS4 y Xbox One, y PS5 y Xbox Series X|S. Foto: Rockstar Games

Luego de confirmarse el segundo retraso de GTA VI, muchos jugadores quedaron “vestidos y alborotados”, pues esperaban poder jugar el próximo videojuego de Rockstar Games en mayo de 2026 y por fin dejar atrás GTA V, estrenado el 17 de septiembre de 2013. Sin embargo, todos debemos seguirle dándole vueltas al mapa de Los Santos, la ciudad del juego, por lo menos hasta el 19 de noviembre de 2026.

Eso sí, tampoco es como si el título de Rockstar tuviera un mal desempeño en el mercado. Es más, es la tercera entrega más exitosa en la historia de la industria, solo por detrás de Minecraft y Tetris. Un rótulo que seguirá ostentando luego de conocerse su actualizada cifra de venta de más de 220 millones de copias comercializadas. Así lo hizo saber Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz del estudio desarrollador de toda la saga Grand Theft Auto (GTA).

En entrevista con The Game Business, Zelnick reseñó que en el último trimestre (junio a septiembre de 2025) se han despachado más de cinco millones de copias, un promedio de más de un millón al mes. Algo que viene acompañado de un aumento interanual del 20% en el número de suscriptores de su membresía GTA+ y la total vigencia de GTA V Online, el modo multijugador en línea que todas las semanas recibe contenido nuevo.

Con el fin de dimensionar esa cifra, 220 millones de copias vendidas, ese número es mayor a las personas que habitan Brasil (213,4 millones), el país más poblado y también el más extenso de América Latina. Eso sí, es una cifra de ventas aún muy lejana del primer lugar Tetris (520 millones de copias comercializadas) e incluso del segundo lugar, Minecraft, con 330 millones de copias despachadas.

Todo parece indicar que GTA V regresa a PlayStation Plus

Como ya hemos podido saber y entender, el retraso de GTA VI estremece toda la industria y motiva decisiones que hasta hace unos días parecían remotas. Una de ellas es la inclusión, otra vez, de GTA V, el título anterior, al catálogo de PlayStation Plus. Concretamente, disponible para los suscriptores de los planes Extra y Deluxe. Al menos así lo informa el medio Dealabs, experto en la distribución digital.

Vale la pena recordar que este mismo videojuego también está disponible en el servicio de Xbox Game Pass, tanto en su versión Legacy (Xbox One y Xbox Series S) como en su versión Enhanced (PC y Xbox Series X). Además de mantenerse frecuentemente en descuento en tiendas de entregas para computador como Steam y Epic Games Store. Todo por un título de hace más de 10 años, pero aún muy vigente.

Según Dealabs, GTA V sería anunciado oficialmente para PlayStation Plus el próximo 12 de noviembre como parte del paquete de juegos que mensualmente llegan a los planes Extra y Deluxe. Eso sí, de confirmarse esta noticia, el videojuego de mundo abierto de Rockstar Games estaría disponible a partir del 18 de noviembre de 2025, exactamente un año y un día antes del estreno del esperado GTA VI.

¿Hasta cuando estará GTA V en PlayStation Plus?

A juzgar por el proceder de Sony y Rockstar, la última vez que el título estuvo disponible en la membresía -diciembre de 2023 y septiembre de 2024-, se espera que la entrega se mantenga en el catálogo de PlayStation Plus hasta mayo de 2026. Todo esto con el fin de darle seis meses a GTA V para que pueda vender sus últimas millones de unidades antes del lanzamiento de GTA VI el 19 de noviembre.

Aun así, el estudio no espera que el juego de 2013 se mueva de su tercer lugar entre los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, pues tendría que vender 110 millones más de copias. Una tarea que no es imposible, mucho menos para una franquicia como Grand Theft Auto, pero que es titánica, pues es muy poco tiempo y casi todos los fanáticos de la serie de Gaming están esperando por la sexta entrega.

Finalmente, también es un movida comercial que busca mitigar las negativas consecuencias del retraso del esperado título de Rockstar Games, pues tan solo el cambio de fecha de salida al mercado ha sacudido el cronograma de lanzamientos de otros juegos y el valor de las acciones de Take-Two Interactive, empresa matriz de esta desarrolladora, en la Bolsa de Valores de Nueva York.