Mientras PlayStation lo duda, Xbox lo apuesta todo al juego en la nube

¿Se imaginaba Xbox hace cinco años estar en esta situación? Seguramente sí, solamente que los fanáticos de los videojuegos no lo creían posible. Que uno de los más grandes fabricantes de hardware de videojuegos desestimará su negocio de las consolas domésticas aún parece inverosímil. Mucho más cuando aún tiene herramientas para hacer a la próxima ganadora de una generación.

Un sueño que parece más un anhelo de los fans de la X verde que un verdadero objetivo de la empresa estadounidense. Sus objetivos ahora pasan más por los servicios dedicados al mundo del Gaming. De allí que Xbox Game Pass se haya ganado el apodo de “el Netflix de los videojuegos”. Y no es para menos, pues posee más jugadores que PlayStation Network.

Porque no estamos hablando solo de aquellos que compraron una Xbox Series X o S durante este último lustro. Si no de todos aquellos que ha adquirido su servicio o hacen parte de su ecosistema, sea desde una plataforma casera o un PC. Incluso la compañía gamer también ha puesto su ojo en otra modalidad de juego que no requiere de ninguna interfaz física.

Se trata del juego en la nube o Xbox Cloud Gaming como lo ha bautizado la multinacional propiedad de Bill Gates. Este servicio se basa en la posibilidad de jugar títulos del catálogo de Xbox Games Pass desde cualquier dispositivo. Sea un celular, una tablet, un computador o un sistema de juego, todo puede ser un Xbox porque la entrega se ejecuta en un servidor.

Actualmente, esta función solo está disponible en 30 países, siempre y cuando el usuario sea suscriptor de la membresía Game Pass Ultimate. No obstante, Microsoft quiere dar un paso más hacia adelante y acercar esta forma de jugar a muchas más personas. Especialmente a aquellas que no disponen de un hardware potente para poder reproducir videojuegos.

Según Xbox, el futuro está en la nube

“Una de las cosas que vemos es que hay muchos jugadores que usan Game Pass Ultimate para acceder a la nube, ya sea la forma principal en la que juegan o una forma adicional de jugar fuera de casa. Creo que para nosotros realmente se abre la oportunidad de hacerlo mucho más asequible y accesible para los jugadores. Ya sea entrando en nuevas regiones o nuevas formas de acceder a la nube de Xbox”, explicó Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation, quien habló para el pódcast oficial de Xbox.

Ronald también añadió que la nueva alianza con AMD para fabricar su décima generación de videoconsolas le permite a la X verde encontrar un plan más económico y no limitar el juego en la nube al plan más costoso de Xbox Game Pass. Incluso ampliar el número de entregas compatibles con Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere.

“Junto con AMD, estamos diseñando silicio y hardware dedicados para habilitar la próxima generación de experiencias de juego. Estamos invirtiendo profundamente en la próxima generación de tecnologías de renderizado, como el renderizado neuronal, que traerá un nuevo nivel de calidad a los juegos”, expresó el vicepresidente de Next Generation.

Asus también dice presente en el futuro de Xbox

Siguiendo con sus planes hacia el futuro, Microsoft Gaming también ha fortalecido su alianza con Asus. La marca taiwanesa, hasta hace muy poco dedicada solamente al cómputo, co-fabricará la primera consola portátil en la historia de la X verde.

Adicionalmente, el fabricante asiático dirá presente en la Gamescom 2025 con un accesorio para Xbox, PC y por supuesto su nueva familia de portátiles; ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Se trata de un control, bajo la línea Republic of Gamers (ROG), que incluirá iluminación RGB y el icónico logo de Xbox.

Sin embargo, los detalles en profundidad serán mostrados y explicados durante la feria de Gaming en Colonia, Alemania. La cual tendrá lugar del 20 al 24 de agosto de 2025. Este es el futuro de Xbox y parece que no hay mucho que se pueda hacer para cambiarlo.