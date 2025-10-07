Parece que Silent Hill 2 remake llegará al plan Extra de PlayStation Plus

Según algunos insiders, PlayStation firmó un acuerdo de exclusividad por un año con Konami sobre Silent Hill 2 remake; plazo que se cumple este próximo 8 de octubre de 2025. Foto: PlayStation

Billbil-kun, un reconocido insider de videojuegos, aseguró que Silent Hill 2 remake llegaría al catálogo de PlayStation Plus, en sus planes Extra y Deluxe, el 21 de octubre de 2025. Una información, que de confirmarse, se convertiría en el título más importante en aterrizar este mes, justo en época de Halloween, a la membresía de Sony Interactive Entertainment.

Adicionalmente, no sería una noticia sorprendente solo por esa razón, sino también porque el título fue estrenado hace exactamente un año (7 de octubre de 2024) en exclusiva para la PlayStation 5. Además, debutó muy bien en el mercado consiguiendo dos millones de copias vendidas los primeros tres días. Sin embargo, no pudo mantener el vertiginoso ritmo.

Incluso el juego se estrenó con muchas dudas por parte de los fans de la saga de terror, pues Bloober Team, el estudio que desarrollo el remake, no gozaba de la confianza de la comunidad de Silent Hill. No obstante la entrega resultó ser un respetuoso homenaje al título original de 2001, pero aprovechando las especificaciones técnicas de la PS5 y algunos PC.

Todo parece indicar que Konami, propietario de la franquicia, disfruta de una segunda primavera con esta propiedad intelectual. Silent Hill f, el más reciente videojuego de la saga, también tuvo buena críticas y a menos de una semana de su lanzamiento logró más de un millón de copias comercializadas. Lo que explica el interés de Xbox y Nintendo en tener el producto disponible para sus consolas actuales.

¿Silent Hill 2 remake para Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2?

Sacando provecho de octubre, mes de la Noche de Brujas, otros rumores apuntan a que Silent Hill remake 2 podría llegar más temprano que tarde a los sistemas de juegos de la X verde y la gran N roja. Cabe recordar que hasta la fecha, este juego solo está disponible en PS5 y PC.

La especulación es infundada por la página oficial de Bloober Team, estudio desarrollador del título, la cual abrió dos espacios, aun sin ocupar, en la categoría de “plataformas de juego” específicamente para este videojuego. Algo a lo que se aferran los usuarios de este par de consolas de novena generación para disfrutar en pleno Halloween de esta entrega de terror.

Se espera que a la par con estos posibles anuncios -Silent Hill 2 remake en PlayStation Plus, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2- también se anuncie el desarrollo de un remake de la primera entrega de la saga, el cual si sería multiplataforma desde un inicio.

¿Qué hace tan especial a la franquicia de Silent Hill?

Creada por Keiichiro Toyama, es una de las series de Gaming más emblemáticas en la historia de esta industria. Desde su primer juego, hasta su más resiente película, Silent Hill es sinónimo de terror y supervivencia dentro del mundo de los videojuegos.

Cuenta una historia tan profunda que muchos productores de cine y televisión han querido adaptarla, la mayoría sin éxito, a estos dos medios del entretenimiento. Aun así, se mantiene como una de las franquicias mejor valoradas y vendidas en el mercado.

Hasta septiembre de 2025, la saga contabilizada casi 15 millones de copias despachas en todo el mundo a lo largo de 26 años. Todo esto a través de 10 videojuegos de la cronología principal y otros seis que actúan como spin-offs de la trama principal centrada en un pueblo ficticio que lleva el mismo nombre del juego.