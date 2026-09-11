Colombia será otro de los países de Latinoamérica que muy pronto recibirá el cambio a su moneda local en la PlayStation Store. Al igual que en Chile, el mantenimiento comenzará el 5 de octubre y, a partir del 8 de octubre, los precios se mostrarán en pesos colombianos. Para… pic.twitter.com/Kxuv0IDxmE

No obstante, aún no es del todo claro si las compras dentro de este comercio electrónico se seguirán tipificando como adquisiciones internacionales, estipulando una tarifa extra, ni tampoco si los valores visibles incluirán los impuestos finales del producto.

A partir del 9 de octubre de 2026, la tienda virtual de PlayStation cambiará la visualización de los precios de sus juegos y artículos digitales de dólares estadounidenses a pesos colombianos. La noticia la hizo oficial la marca de Gaming el pasado lunes 7 de septiembre.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

PlayStation cobrará en pesos colombianos en su tienda virtual: esta es la fecha del cambio

Aunque hubo muchos rumores después de lo ocurrido en México, el primer país latinoamericano en implementar este cambio, lo cierto es que no habrá una tasa de cambio fija para las compras en PlayStation. Esta se regirá por la Tarifa Representativa del Mercado (TRM) vigente en el momento.

Aun así, para aquellos usuarios que tengan saldo en el monedero de su cuenta en PlayStation Network, este será convertido a una tasa de COP 4.000 por cada dólar. Esto representa casi COP 1.000 más que la tasa de cambio vigente al momento de escribir esta nota.

¿Qué otros países están afectados por esta decisión de PlayStation?

Chile es otro de los mercados que cambiarán de dólares estadounidenses a su moneda local. Eso sí, como efectos colaterales de esta modificación, tanto en el país austral como en el nuestro, la PlayStation Store estará fuera de servicio del 5 al 8 de octubre.

Cuando finalice esta transición, el servicio de venta volverá a la normalidad, ahora mostrando los precios de los videojuegos y demás artículos en COP y no en USD como venía siendo desde hace varios años. Una diferencia notable con Xbox y Nintendo que siempre tuvieron sus valores en pesos colombianos.

El próximo país de Latinoamérica en recibir la conversión a su moneda local en la PlayStation Store será Chile.



El mantenimiento comenzará el 5 de octubre y, a partir del 8 de octubre, los precios se mostrarán en pesos chilenos.



Para quienes tengan dinero en su monedero, la… pic.twitter.com/H4wcnHs7UU — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) September 7, 2026

¿Ahora cuánto costará GTA VI en PlayStation?

Es apresurado decir si los nuevos valores en la PlayStation Store incrementan o disminuyen con el cambio. La única certeza es que el título GTA VI, antes mostrado en USD 79,99 para su versión estándar y USD 99,99 para su edición Ultimate, ahora se mostrará en pesos.

COP 246.248 en la versión estándar y COP 307.818 para la edición Ultimate. Eso sí, aún es una incógnita si estos serán los precios mostrados en la tienda digital o PlayStation mantendrá su política de mostrar el valor final, con impuestos, ya dentro de la transacción.

Nuevos controles de PlayStation 5 con temática de GTA VI

En el más reciente State to Play del fabricante de consolas se presentaron los nuevos controles DualSense de la PlayStation 5. Estos serán conmemorativos de la entrega de GTA VI y contarán con dos diseños completamente nuevos en blanco y negro.

El primero tiene labrado el «seis» en números romanos en el panel táctil del mando y tendrá sombras de palmeras en los mangos. Además, cambia su predominante color blanco por un azul psicodélico en la parte de abajo de las palancas (joysticks).

El segundo, en negro, cuenta con los mismos detalles, agregando el color de los botones en el característico púrpura del juego. Cualquiera de los dos tendrá un costo de EUR 85 (COP 303.000) y se podrá reservar a partir del jueves 10 de septiembre.

¿Cuándo sale GTA VI?

El videojuego más esperado de la historia se estrenará oficialmente el 19 de noviembre de 2026. No obstante, aquellos jugadores que deseen reservar el juego podrán predescargarlo desde el 12 de noviembre para evitar la sobresaturación de los servidores.

¿Ya está al tanto de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.