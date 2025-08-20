¿PlayStation y Xbox ahora son amigos? Halo y Helldivers anuncian una colaboración

Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond es la nueva e inédita colaboración entre Xbox (Microsoft) y PlayStation (Sony). Foto: Xbox Wire

Parecía imposible en 2020, cuando la novena generación de videoconsolas comenzó, pero estamos viviendo los años más amistosos entre Xbox y PlayStation. Los dos rivales que juraron imponerse al otro en las venta de consolas y juegos ahora liberan algunas de sus IP exclusivas para la plataforma rival y hasta se dan el lujo de hacer colaboraciones con marcas de su propiedad.

Ese es el caso de Helldivers 2, el juego hasta hace muy poco exclusivo de la PlayStation 5, el cual celebrará su llegada a la Xbox Series X|S con una colaboración junto a Halo, la popular franquicia de la X verde. El título aterrizará en los sistemas de juego de Microsoft el próximo 26 de agosto de 2025 y lo hará en compañía de un contenido especial e inusual.

Se llama Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond, y como su título lo indica, se trata de un armamento inspirado en los soldados de loa emblemática saga de Xbox Game Studios. El objetivo es rendir un homenaje a la legendaria serie de videojuegos de Microsoft Gaming, al mismo tiempo que el ecosistema Xbox le da la bienvenida a un shooter completamente desconocido.

¿Qué trae el nuevo contenido Helldivers 2 x Halo?

El pack de contenido incluirá cuatro armas emblemáticas, todas con la intención de encajar en las mecánicas de Helldivers 2. Esto permite a los jugadores enfrentarse a los enemigos de la democracia sin perder familiaridad con los veteranos gamers de Halo, una legión de hace años.

El paquete también ofrece dos conjuntos de armadura, ambas con la habilidad pasiva Feet First Armor que reduce el ruido al desplazarse. Incluso también hay algunos elementos cosméticos adicionales como tarjetas de jugador, títulos y un patrón para vehículos con el distintivo color Mean Green.

Finalmente, Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond estará disponible el mismo día del lanzamiento del juego en Xbox Series X|S, 26 de agosto, y se podrá desbloquear pagando 1.500 Súper Créditos. Dinero virtual que se puede conseguir progresando en el juego o canjeándolo por dinero real.

¿Se avecina un nuevo State to Play de PlayStation?

Continuando con Sony, parece que su marca de Gaming prepara un nuevo State to Play para iniciar el segundo semestre del año. Cabe recordar que así es como la industria de los videojuegos se refiere a los eventos virtuales de PlayStation transmitidos a través de YouTube.

De acuerdo con Jeff Grubb, periodista de este mercado, la multinacional japonesa planea emitir un State to Play entre mediados y finales de septiembre de 2025 ¿Qué se puede esperar de este nuevo streaming? Aún no es claro, pero al menos un gran anuncio hará parte de la agenda del día.

Eso sí, lo que es casi un hecho es que se presentará la última información sobre Ghost of Yotei, pues de darse el evento estará muy cerca a la fecha de lanzamiento de la entrega exclusiva de la PS5, 2 de octubre. Habrá que esperar si Sony Interactive Entertainment (SIE) por fin revela información relacionada con su saga de God of War en el hipotético State to Play.