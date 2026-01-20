Un videojuego estrenado hace más de 10 años fue el segundo más vendido en PS5 en 2025

Parodia del letrero de Hollywood en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Foto: Rockstar Games

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Ya saben de qué juego estamos hablando? Aquí van más pistas para quienes aún no logran descifrarlo. Fue estrenado mundialmente el 17 de septiembre de 2013 e inicialmente solo estuvo disponible para la Xbox 360 y la PlayStation 3, aunque tiempo después también llegó a computador.

¿Aún no? Es el único videojuego en la historia en tener una versión en tres generaciones de videoconsolas distintas. Fue publicado por Rockstar Games y su desarrollo tardó cinco años y costó USD 265 millones. Para quienes aún no saben de qué videojuego se trata, este es GTA V.

La joya de la corona fue el segundo título más vendido para la PlayStation 5 en Europa. Sí. Una entrega de hace más de una década fue la segunda más exitosa de una consola de novena generación. Aún por encima de proyectos AAA y exclusivos como Ghost of Yotei y Death Stranding 2: On the Beach.

Copias vendidas de GTA V

De acuerdo con The Gamer, un medio especializado en Gaming, Grand Theft Auto V solo fue superado en ventas por Battlefield 6, un videojuego bélico multiplataforma de disparos en primera persona estrenado el año pasado y que fue toda una sensación gracias al regreso triunfal de su franquicia.

Aun así, el juego más exitoso de Rockstar Games no tiene nada que envidiarle al título de Electronic Arts, pues GTA V es la tercera entrega más comercializada en la historia de esta industria. 220 millones de copias despachadas que lo hacen ser una leyenda viva de este ocio digital.

Una cifra que agrega cinco millones de copias más cada trimestre, pues el videojuego no baja casi nunca del top 3 de los juegos más vendidos en el mundo. Un ritmo de ventas que parece solo GTA VI podrá ralentizar con su estreno el 19 de noviembre de 2026, si es que no se retrasa una vez más.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.