Un nuevo juego de Ages of Empires está en desarrollo, esta vez con Unreal Engine 5

World’s Edge, el estudio detrás de la franquicia Ages of Empires o “Era de Imperios”, busca un ingeniero director de Unreal, es decir un experto en el uso del motor gráfico Unreal Engine 5. Esta oferta de trabajo fue la que terminó de confirmar que un nuevo título de la saga se encuentra en fase de desarrollo, esta vez con el popular motor de Epic Games y con las bondades técnicas modernas de la actualidad.

Aun a falta de su confirmación oficial de parte de Microsoft Gaming, parece que Ages of Empires 5 será una realidad, siendo el sucesor de Ages of Empires IV, el más reciente videojuego de la serie, lanzado hace cuatro años. Esto no solo significa la continuación de una de las franquicias más emblemáticas de Xbox, sino también el aprovechamiento de gráficos más fluidos y escenas más detalladas gracias a Unreal.

Este motor gráfico, propiedad de la empresa creadora de Fortnite, se encuentra vigente en la industria desde 2022 y aunque muchos piden un sucesor, ha permitido tener experiencias visuales ultrarealistas, además de convertirse en un estándar entre las entregas AAA. Juegos como Tekken 8, Senua’s Saga: Hellblade II, Black Myth: Wukong, Stalker 2 y The Witcher remake usan el motor gráfico Unreal Engine 5.

Volviendo a la posible existencia de Ages of Empires 5, parece que su estreno no está cerca, pues el estudio World’s Edge sigue enfocado en las expansiones de contenidos del título anterior. Además, es demasiado pronto para dar siquiera un año de lanzamiento y mucho menos presagiar y será el primer videojuego de la saga en estar disponible desde el primer día para la PlayStation 5 (PS5) de Sony.

Hablando de Sony Interactive Entertainment (SIE), la multinacional japonesa acaba de confirmar las entregas que harán parte de su servicio por suscripción PlayStation Plus a partir del 21 de octubre de 2025. Entre las novedades está uno de los juegos mejor criticados el año anterior y que venía siendo un rumor desde hace dos semanas. Se trata del remake de Silent Hill 2 que aterriza en el catálogo de PS Plus.

Al videojuego de terror, y aprovechando la víspera de Halloween, se le une Until Dawn (disponible para PS5), V Rising (disponible para PS5), Yakuza: Like a Dragon (disponible para PS5 y PS4), Poppy Playtime: Capítulo 1 (disponible para PS5 y PS4), As Dusk Falls (disponible para PS5 y PS4), Wizard with a Gun (disponible para PS5) y Tekken 3 (disponible para PS5 y PS4); este último incluido solo en el plan Deluxe.

Los siete anteriores sí estarán agregados tanto al plan Deluxe como al plan Extra. Cabe recordar que PlayStation Plus está dividido en tres planes diferentes, siendo Essential el más económico, Extra el punto medio y Deluxe el más costoso. El primero tiene un precio de USD 7 cada mes, el segundo USD 12 mensuales y el tercer USD 16. A estos valores es necesario agregarles el valor de los impuestos, el cual PlayStation no agrega desde la primera pantalla de visualización y cobra en dólares, no en moneda local, en este caso, el peso colombiano.