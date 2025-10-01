Ventajas y desventajas del internet de fibra óptica

Esta tecnología ha cambiado la forma en que las personas trabajan, estudian, acceden a información y consumen contenidos en línea. Foto: Pexels

El internet de fibra óptica se ha consolidado como la columna vertebral de la conectividad moderna. En un escenario en el que hogares y empresas dependen cada vez más de la digitalización, esta tecnología ha cambiado la forma en que las personas trabajan, estudian, acceden a información y consumen contenidos en línea. Su despliegue marca un punto de inflexión en la experiencia de navegación y la ha convertido en referente frente a otras alternativas de conexión.

De acuerdo con la empresa de telefonía Movistar, la fibra óptica utiliza delgados hilos de vidrio o plástico para transmitir información mediante pulsos de luz. A diferencia de los cables de cobre, que emplean señales eléctricas, este sistema aprovecha las propiedades de la luz para ofrecer velocidades mucho más altas y una mayor capacidad de transmisión.

Para entender su funcionamiento conviene fijarse en tres elementos esenciales:

Transmisión mediante luz : la información viaja en forma de pulsos luminosos que se desplazan dentro de los hilos gracias al fenómeno de la reflexión interna total.

Velocidad y capacidad : permite transportar grandes volúmenes de datos a velocidades cercanas a la de la luz, superando las limitaciones físicas de los cables de cobre.

Tipos de fibra: existen variantes como la monomodo, adecuada para largas distancias, y la multimodo, utilizada en redes locales y tramos más cortos.

Ventajas de la fibra óptica

Tras entender cómo funciona esta tecnología, resulta importante revisar los beneficios que destacan los expertos de Movistar. La fibra óptica ha ganado terreno porque responde a necesidades concretas de los usuarios en distintos escenarios.

Navegación sin interrupciones : esta tecnología permite disfrutar de internet, videos en streaming y descargas con una fluidez notable, minimizando las pausas o el conocido buffering , ese tiempo de espera mientras se carga un archivo o un video.

Conexión ideal para el entretenimiento digital : la baja latencia, sumada a las altas velocidades, convierte a la fibra en una aliada para actividades que demandan estabilidad, como los videojuegos en línea o la transmisión de contenidos en 4K.

Más dispositivos, misma calidad : en hogares donde varios equipos se conectan al mismo tiempo, la fibra mantiene un rendimiento uniforme, evitando que la velocidad se vea comprometida.

Soporte para el teletrabajo: la combinación de velocidad y baja latencia garantiza videollamadas más fluidas, envíos rápidos de archivos y acceso ágil a herramientas en la nube. La latencia -ese tiempo que tarda la información en viajar desde el dispositivo hasta un servidor y volver- se reduce al mínimo en la fibra, lo que resulta determinante para el trabajo remoto y la colaboración en línea.

Desventajas de la fibra óptica

De acuerdo con Eurofiber, proveedor de infraestructura digital, la fibra óptica no está exenta de limitaciones que vale la pena considerar al momento de evaluar su adopción.

Disponibilidad limitada : a diferencia de tecnologías más antiguas como el DSL, la fibra óptica todavía no llega a todos los barrios ni zonas empresariales. Su instalación requiere una red completamente nueva que debe extenderse hasta cada vivienda o local comercial, un proceso que depende de las decisiones de cobertura de las autoridades locales y de las empresas proveedoras. En áreas rurales o de baja densidad poblacional, el despliegue puede tardar meses e incluso generar costos adicionales para los usuarios interesados.

Costo frente a alternativas: en comparación con el internet por cable tradicional, la fibra puede resultar más costosa, especialmente para quienes solo utilizan la red para actividades básicas como revisar correos, navegar por redes sociales o ver videos ocasionales en YouTube. En esos casos, la inversión podría parecer innecesaria.

Internet ADSL vs. fibra óptica: ¿cuál es la mejor opción?

En el mercado de las telecomunicaciones, dos de las alternativas más extendidas son el ADSL y la fibra óptica. Aunque ambas cumplen la misma función de brindar acceso a internet, se distinguen en la infraestructura que utilizan y en el rendimiento que ofrecen al usuario.

La elección entre una u otra depende, en buena medida, de las necesidades de conectividad y de la cobertura disponible en el lugar de residencia. Según Movistar, el ADSL resulta suficiente para quienes requieren una conexión básica orientada a navegar, revisar redes sociales o enviar correos electrónicos. Además, sigue siendo una opción válida en aquellas zonas donde la red de fibra aún no está desplegada, ya que aprovecha las líneas telefónicas tradicionales.

Cuando se trata de usos más exigentes, como el teletrabajo, las videollamadas frecuentes, el consumo de contenidos en alta definición o los videojuegos en línea, la fibra marca la diferencia. Su capacidad para ofrecer altas velocidades y estabilidad la posiciona como la opción más adecuada frente a las limitaciones técnicas del ADSL.

